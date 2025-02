Podoljak szerint Ukrajnának jó lenne egy amerikai–orosz háború

Harlemi stílusú, vagány tinédzserkapucnis felsőjét felkapja. Sérót belövi, zászlót elhelyezi, komputert bekapcsolja. Skype-ot megnyitja, és már készen is áll az ukrán elnöki tanácsadó arra, hogy olyan interjút adjon, mely megbotránkoztatja az egész világot. Viccesnek tűnhet, de sajnos nem az. Mihajlo Podoljak online interjúiban rappernek öltözve szokta megjövendölni Ukrajna dicső jövőjét, ahol felvázolja azt is, hogy a világnak éppen mit kellene tennie annak érdekében, hogy Kijevnek jó legyen. Mindez főleg a koldulásban és a fenyegetésben szokott megmutatkozni.

Podoljak a napokban ismét kinyilatkoztatott, és egy közel 24 perces interjúban fejtegette azt, hogy mi lenne a dolga az Egyesült Államoknak és Európának, annak érdekében, hogy Ukrajna jövője és biztonsága garantálva legyen. Már az elején sietett leszögezni:

semmiféle háttéralku nincs Washington és Moszkva között, mert akkor az USA az csatlakozott volna ahhoz az új világrendhez, ahol az oroszok dominálnak.

Podoljak szerint a kommunikáció, amely zajlik az ukrán és az új amerikai adminisztráció között, az annak érdekében történik, hogy Európa és Ukrajna érdekében is előnyösen lehessen lezárni a háborút, és semmi sem fog Oroszország érdekei mentén történni. Európának, Amerikának és Ukrajnának szinkronizálnia kell álláspontját a lezárás mikéntje érdekében.

Számolni kell azzal, hogy az Orosz Föderáció agresszor és abban érdekelt, hogy megváltoztassa a globális játékszabályokat, és abban is, hogy ellenőrizze egész Kelet-Európát.

– hangsúlyozta. Ahhoz pedig, hogy Trump terve az ukrán természeti kincsek kiaknázásáról valóra váljon, nyilvánvalóan ki kell majd szorítani Oroszországot Ukrajnából. Szerinte Moszkva célja most az, hogy Ukrajna ne vehessen részt a sorsáról szóló tárgyalásokon, azon az orosz elképzelés értelmében csak a nagyhatalmak: Peking, Washington és Moszkva lehet jelen.

Mindeközben Podoljak úgy véli, hogy az orosz gazdaság továbbra is a hadigazdaság szerint fog működni, és azt nem fogja már visszabontani az előző szintre, ugyanis a maximumot akarja kihozni a jelenlegi helyzetből.

Folytatja a bombázásokat és a szárazföldi harcokat is a rengeteg emberélet árán. Az ukrán fél számára a jövőbeli békemegállapodás egyes részei már ismertek, de – mint mondja – Kijev is arra vár, hogy megismerkedhessen vele, amire a müncheni biztonságpolitikai fórumon sor is kerülhet. Annyit azonban már most leszögez:

Ukrajna nélkül Ukrajnáról nem lesz semmiféle tárgyalás!

Ebben szerinte Európa sem érdekelt. Ráadásul Oroszországnak is megvannak a saját további céljai, mely nem csak az, hogy egy szárazföldi folyosót hozzon létre a Krím félsziget irányába, ennél sokkal többre törekednek.

Jobb lenne egy amerikai–orosz háború



Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy Gázához hasonlóan érdekelt lehet-e Amerika abban, hogy Ukrajnába bevonultassa seregét a természeti kincsek kihasználása és Putyin legyőzése érdekében, Podoljak így felelt:

Bármit elképzelhetünk, amit csak szeretnénk, de Putyinra csak egy módon lehet nyomást gyakorolni. Nem feltétlenül a közvetlen amerikai és orosz katonai szembenállásra kell gondolni, bár ez számunkra kétségtelenül előnyös lenne, mert az már a háború egy egészen új szintjét jelentené. Ez azonban elég bonyolult lenne

– mondta Podoljak, hozzátéve: amikor a Gázai övezetről beszélünk, akkor tudjuk, hogy a Hamász egy terrorszervezet és nem egy külön ország. Izrael és az USA között pedig stratégiai partnerségi megállapodás van érvényben.

Podoljak szerint Trump elképzelése hibás arra vonatkozólag, hogy csökkentené a különböző országokban a katonai jelenlétét. Ebben az esetben ugyanis nem fog tudni sehol dominálni. Amerikának részt kell vennie a konfliktusok kezelésében, de sosem az agresszor ország érdekében kell fellépnie. Azzal, hogy engedményeket tesz bármilyen agresszornak, csak a saját erejéből veszít.

Oroszországot és Putyint szerinte két módon lehet most térdre kényszeríteni. Az egyik a gazdasága, amire nyomást kell gyakorolni, az olajembargó csak az egyik eszköz ezek közül. A Playstation- és az Xbox-szankciókon kívül temérdek más, komoly lehetőség is van. A másik lehetőség pedig Ukrajna rakétakapacitásának a bővítése:

Rakétabázisokat kell létrehozni, ahol különböző fajtájú, hatótávolságú rakétákat lehetne tárolni. És mindegyiknek lőnie kell Oroszország európai részét, és növelni kell az olajfeldolgozók elleni támadásokat is. Ukrajna már egy éve a saját drónjaival és rakétáival teszi mindezt

– mondta Podoljak, aki szerint az ilyen lépések állíthatják meg Oroszországot. Így nem lenne szükség külföldi csapatok bevonására sem.

Ide az atomot!

Egy jogi papír nem megoldás a jelenlegi helyzetre. Ukrajna megértette, hogy Oroszország sajnos mindig a szomszédja marad, amely csak úgy tud létezni, ha fenyegeti Ukrajnát és szomszédjait. Ezért Zelenszkij véleményét tolmácsolva azt mondja: ha nem lehetséges a NATO-tagság, mely reális védelmi lehetőég lenne, akkor legyen annak alternatívája az a fajta stratégiai partnerség, ami Izrael és az USA között már működik.

Ez ugyanis a légtér védelmét és rakétabázisok létrehozását jelentené Ukrajnán belül. Vagy van ennél még ütősebb megoldás is: a visszatérés az atomfegyver általi elrettentéshez

– hangsúlyozta Podoljak.

Miért van atomhatalom szomszédunk, és nekünk miért nincs jogunk ahhoz, hogy elrettentsük, visszatartsuk őt? Ez logikus lenne! Más lehetőség nincs. Vagy-vagy! Vagy NATO, vagy stratégiai megállapodás, rakétabázisokkal és légelhárító rendszerekkel. Vagy pedig az ennél is nagyobb elrettentő erő (atomfegyver) kell.

– zárta mondanivalóját a témában Podoljak, aki szerint semmilyen más védelmi garancia nem jöhet szóba Ukrajna esetében, ha Oroszországról van szó. Majd végül elmondta, hogy a hat éve, választás nélkül hatalmon lévő Zelenszkij, legitim.

Ezt követően pedig vélhetően levette a kapucnis felsőt, amit a legközelebbi interjúig visszazárt a többi közé a szekrénybe. A világ pedig ismét beleremegett mindebbe.



