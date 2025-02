Zelenszkij megdöbbentő bejelentést tett Moszkvával kapcsolatban

Ez egy nagyon fontos jelzés. Azt mutatja, hogy bármilyen erős szövetséget is épít Putyin másokkal, például Iránnal és Észak-Koreával, bármilyen erős gazdasági szövetséget is épít Kínával, néhány arab állammal, bármilyen politikai kapcsolata is van néhány latin-amerikai képviselővel, mindez olyan dolgokon alapul, amelyek bizonyos államok számára előnyösek, amíg Putyin zsarolással, fegyverekkel, pénzzel rájuk tud hatni. És ez azt mutatja, hogy nem lehet fenntartható kapcsolatokat építeni ezeken a dolgokon – csak átmeneti befolyást lehet kiépíteni