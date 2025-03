Plágiumgyanú árnyékolja be Kanada új vezetőjét

Mark Carney, Kanada frissen beiktatott miniszterelnöke, kellemetlen akadémiai botránnyal néz szembe, miközben országos választásokra készül. A National Post konzervatív lap három független szakértő segítségével elemezte Carney 1995-ben írt doktori értekezését, és tíz olyan részletet találtak, amelyek szerintük megfelelnek a plágium definíciójának.

Mark Carney Oxfordban írt plágiumgyanús doktori dolgozatát vizsgálják

Plágiumgyanú Kanada miniszterelnökének oxfordi dolgozatában

A verseny dinamikus előnye című disszertáció vizsgálatát követően a szakértők azt állították, hogy Carney több esetben idézett szó szerint más szerzőktől idézőjelek vagy megfelelő hivatkozás nélkül.

Ő egyszerűen közvetlenül ismétel idézőjelek nélkül. Ez plágium

– mondta Geoffrey Sigalet, a Brit Columbia Egyetem oktatója, aki egyben az egyetem fegyelmi bizottságának is tagja.

A gyanús részek között szerepel Michael E. Porter A nemzetek versenyelőnye című könyvéből szinte szó szerint átvett mondat is. Hasonló, csak kis mértékben átfogalmazott részek kerültek elő Jeremy C. Stein és H. S. Shin korábbi közgazdasági tanulmányaiból is. Az Oxford Egyetem szerint a plágium az, amikor „mások gondolatait vagy munkáját sajátként tüntetik fel megfelelő hivatkozás nélkül”. Egy másik szakértő, aki névtelenséget kért, azt mondta a National Postnak, hogy Carney dolgozata megfelel ennek a meghatározásnak.

A disszertáció minden részében előfordul, nem csak egy szakaszban

– állította Sigalet. Carney volt oxfordi témavezetője, Margaret Meyer azonban határozottan visszautasította a vádakat:

Nem látok semmilyen plágiumra utaló jelet a dolgozatban

– közölte. Szerinte „tipikus, hogy átfedő nyelvezet jelenik meg” egy gyakran hivatkozott szövegben. Hozzátette, hogy Carney munkáját alaposan átvizsgálta és jóváhagyta az egyetem oktatóiból álló bizottság. A kormányfő kampánycsapata is elutasította a vádakat, „felelőtlen félreértelmezésnek” nevezve azokat.

Carney szóvivője, Isabella Orozco-Madison hangsúlyozta, hogy az értekezés „alaposan megírt és kiemelkedő szellemi teljesítmény”.

Carney, aki korábban a Kanadai Nemzeti Bank és az Angol Jegybank vezetője volt, magas beosztásokat töltött be a Goldman Sachsnál és a Brookfield Asset Managementnél is. Most azonban a választási kampány közepette kénytelen szembenézni a kellemetlen tudományos múlt kérdéseivel. A kanadai választásokra április 28-án kerül sor.

Borítókép: Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP)