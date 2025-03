Pillanatok alatt körbefutotta az olasz sajtót a hír, hogy Magyarországon betiltják az LMBTQ-felvonulást. „Orbán Magyarországa” száműzi a pride-ot, mivel sérti a gyermekeket, sőt komoly büntetés vár azokra, akik megszegik a tilalmat – harsogják vészjóslóan a címben. A lapok beszámolnak, hogy a szigorítások értelmében szivárványos felvonulást szervezni vagy azon részt venni bűncselekménynek minősül Magyarországon.

A pride betiltása miatt aggódik az olasz sajtó

Akár 300 ezer forint értékű büntetés is kiszabható a törvényszegőkre. A szankciókból befolyó pénzeket pedig gyermekvédelemre fordítják.

A sajtó arra is kitér, hogy a törvényjavaslatot benyújtó Fidesz politikusai közleményben tudatják, hogy pride betiltására azért van szükség, mert Magyarországon csak olyan gyülekezések engedélyezettek, melyek tiszteletben tartják a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését. Azt is elmagyarázzák, hogy a jelenlegi kezdeményezés egy újabb szigorítás, hiszen a kormány 2021-ben bevezette a gyermekvédelemre vonatkozó törvényt, amely tiltja a homoszexualitás terjesztését az iskolákban, reklámokban, médiafelületeken. A lapok arról is beszámolnak, hogy az aktivisták és az ellenzék felháborodott és elnyomásnak értelmezte a pride betiltását.

A Secolo d’Italia ügynökség szerint esélytelen, hogy Orbán Viktor enged a megfélemlítésnek és a nyomásgyakorlásnak. 2021-ben kiváltotta Brüsszel és az Európai Bizottság haragját, büntetőeljárást indítottak Magyarország ellen, de Orbán Viktor sohasem lépett vissza.

A Rai hírügynökség elemzései szerint a magyar kormány a hagyományos családi értékek bajnokaként és a keresztény civilizáció védelmezőjeként mutatja be magát a genderőrülettel szemben. Politikájának célja, hogy megvédje a gyermekeket a szexuális propagandától. Sőt előre figyelmeztette a felvonulás szervezőit, hogy bele se kezdjenek, hiszen pénzkidobás és időfecsérlés lenne. Úgy vélik, a jelenlegi lépés a 2026-os választások előkészítése, Orbán ismét hadat üzent az LMBTQ-világnak.

Az Ansa hírügynökség arra is kitér, hogy Orbán Viktor ígéretet tett, hogy a jövő év elején esedékes választások előtt visszaszorítja a független médiának, ellenzéki politikusoknak és civil szervezeteknek szánt külföldi finanszírozást Magyarországon.

A szervezők az alapjogok, a szólás és gyülekezés szabadságának megcsonkításaként értékelték a magyar kormánypártok által kezdeményezett törvényjavaslatot, a homoszexuális büszkeség felvonulásának betiltását – hozza az Il Giornale napilap.

Borítókép: LMBTQ pride-felvonulás Budapesten 2022. július 23-án (Fotó: AFP)