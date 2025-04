Meglepte a római börtönlakókat Ferenc pápa

Ezzel a szimbolikus gesztussal követte azt a többéves hagyományt, hogy húsvét előtt a fogva tartottakhoz is elviszi Krisztus irgalmasságának örömhírét. Ferenc pápa pontifikátusában fontos szerepet tölt be a társadalom peremén élőkhöz való közelség, hiszen a megváltás és a bűnbocsánat kegyelme rájuk is ugyanúgy érvényes, mint minden hívőre.

Ferenc pápa meglepte a rabokat a börtönben

Fotó: AFP

Kiemelt figyelmét az is bizonyítja, hogy a jubileumi szentévben szentkaput nyitott meg a Rebibbia börtönben.