Hidvéghi Balázs: Ukrajna elsietett, erőltetett felvétele az EU-ba óriási károkat okozna Magyarországnak

Egy elsietett, erőltetett ukrán felvétel rendkívül nagy pénzügyi, biztonsági, munkaerőpiaci, illetve élelmiszer-biztonsági kockázatokkal járna, és óriási károkat okozna Magyarországnak – mondta Hidvéghi Balázs a Fidesz országjárásának csütörtöki bajai fórumát megelőző sajtótájékoztatón.

Kifejtette:

Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban, néhány év alatt gyakorlatilag „beerőlteti” az Európai Unióba; a magyar kormány viszont azt mondja, hogy mindezt nem teheti meg a magyar emberek véleményének megkérdezése és döntése nélkül.

Magyarországnak ebben mint uniós tagnak vétójoga van – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy a véleménynyilvánító szavazáson minden magyar ember elmondhatja az álláspontját abban a kérdésben, hogy támogatja-e Ukrajna uniós felvételét.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk is erről a választópolgárokkal, ezért kezdtünk országjárásba

– tette hozzá.

Kifejtette: a kormány azt látja, hogy

Brüsszel már megrendelte és kifizette azokat a kutatásokat, egyebek mellett közvélemény-kutatásokat, amelyek itthon is megjelennek, és azt mutatják, hogy a magyar emberek támogatnák Ukrajna felvételét.

„Azt is látjuk, hogy megvannak Brüsszelnek az emberei a magyar politikában is: korábban is megvoltak, és most is megvan az új ember”. Ezek az emberek Gyurcsány Ferenctől Magyar Péterig szintén támogatják azt, hogy Ukrajna minél előbb az Európai Unió tagja legyen. Ők brüsszeli elvárást teljesítenek, azt mondják, amit elvárnak tőlük – tette hozzá.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy a magyar kormány azonban erről megkérdezi a magyar emberek véleményét azzal az egyszerű kérdéssel, hogy „Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?”

Mint mondta: a szavazás eredményét a kormány kötelező érvényűnek tekintve azt az álláspontot fogja képviselni, ahogy a magyar emberek ebben a kérdésben döntenek.

Az államtitkár elmondta, hogy a szavazólapok postázása jövő héten kezdődik, és legkésőbb május végéig mindenki megkapja. A szavazatokat pedig az ingyenes válaszborítékban június 20-ig lehet visszaküldeni.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)