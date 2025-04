Orbán Viktor fontos kérdésről egyeztetett Szlovákiában, ez sokakat érint

Orbán Viktor komoly fejlesztéseket jelentett be

Orbán Viktor hétfőn Pozsonyban Robert Fico kormányfővel és Peter Pellegrini államfővel is tárgyalt. A miniszterelnök a Robert Ficóval közösen tartott sajtótájékoztatón nagyszabású infrastrukturális fejlesztéseket jelentett be a szomszédos országok között. Orbán Viktor több kiemelt témát is érintett az egyeztetés során, ezek a béke, a szuverenitás és az energiaellátás voltak.

Három új utat, három új hidat és új vasútvonalakat tervezünk, és több régi átkelőt is felújítunk

– tette hozzá.