Amerikából érkezhet a következő pápa

A Vatikánban is teljesített szolgálatot Tobin, emellett vezető pozíciót töltött be az amerikai katolikus egyházban is. Folyékonyan beszél olaszul, spanyolul, franciául és portugálul. 2009 és 2012 között egy vatikáni hivatal második legmagasabb embereként szolgált. Benedek pápa az amerikai Indianapolis városnak az érsekévé választotta, majd 2016-ban Ferenc pápa kinevezte bíborosnak, és Newmark érsekének léptette elő.

Joseph Tobin és Ferenc pápa. Fotó: AFP