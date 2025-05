Dömötör Csaba kiosztotta az ukránbarát Manfred Webert

Mint arról lapunk is beszámolt, az ukránbarát Manfred Weber ismét hitet tett Ukrajna mellett és hazánkat támadta. Botrányos kijelentéseire Dömötör Csaba reagált.

Dömötör Csaba elítéli, hogy Brüsszel az emberek feje felett döntene

Dömötör Csaba Weber botrányos kijelentéseire reagált

A politikus szerint „eléggé világos szavak hangoztak el”, amikor Weber kijelentette:

Ukrajna támogatása feltétel nélküli kell, hogy legyen.

Manfred Weber azt is mondta, hogy az ukránoknak joga van arra, hogy ugyanazt élvezzék, mint a magyarok 20 éve, és bírálta Orbán Viktort is, amiért „nem áll be a sorba”.

Dömötör Csaba emlékeztetett arra, hogy a múlt heti valenciai EPP-kongresszuson határozat született arról, hogy fel kell gyorsítani Ukrajna csatlakozási tárgyalásokat, még 2025-ben meg kell nyitni az összes fejezetet, és közben az Európai Uniónak el kell végeznie saját belső reformját, hogy felkészüljön a következő bővítési körre.

Szerinte ugyanakkor alapvető kérdéseket sem tesznek fel. Nem esik szó arról, hogy

ez milyen költségvetési terhekkel járna, hogyan alakítaná át az Európai Unió támogatáspolitikáját, milyen közbiztonsági vonatkozásai vannak, és például milyen hatása lenne az európai mezőgazdaságra.

A képviselő szerint a Tisza Párt is világossá tette álláspontját az aláírásgyűjtése után.

Legalább az aláírásgyűjtésük után tudjuk, hogy ők támogatják az ukrán tagságot, be is állnak szépen az itteni sorba, tisztul a kép, legalább ez is valami

– fogalmazott. Külön megemlítette Magyar Pétert is, aki az ukrán tagsággal kapcsolatos aggályokat „irrelevánsnak” nevezte, amit Dömötör úgy értékelt:

Az álprobléma kifejezés napszemüveges verziója.

Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy nem az a probléma, hogy a magyar kormány ellenkezik.

Az a probléma, hogy az emberek feje fölött döntenek ezermilliárdos kérdésekről, anélkül, hogy a következményeket figyelembe vennék

– fogalmazott. Hozzátette:

Ezt csinálták a migrációs válság során, ezt csinálták a szankciókkal, ezért költötte el Európa összesen több mint 53 ezer milliárdot a háborúra, és ezért erőltetik most az ukrán tagságot.

A képviselő végül úgy fogalmazott:

Mindig van egy tervük, amiről senkit nem kérdeznek meg, miközben a következményeket mindenkinek viselnie kell. Weber úr ennek a politikának a fő alakja, Magyarországon pedig vannak hozzá régi-új segédei, ezt látjuk.

