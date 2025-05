Dühöngenek a német zöldek, Orbán Viktornak ebben is igaza lett

Mivel Németország egyre nagyobb adókkal és egyre szigorúbb szabályozásokkal nehezíti a működésüket, inkább Magyarországot választják beruházásaik helyszínéül a nagy német autógyártók – írja az Exxpress osztrák napilap.

Anton Hofreiter német zöld politikus hiába dühöng, Németország nagy autógyártói Magyarországot választják (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

A BMW, a Mercedes és az Audi is jelentős befektetéseket hajt végre Magyarországon, kihasználva a kiszámítható szabályozási környezetet. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítésébe 2026-ig több mint egymilliárd eurót fektet be, új összeszerelő csarnokokat épít, digitalizál és rugalmas gyártósorokat hoz létre. A BMW is egyértelmű jelzést küld: az új, teljesen elektromos iX3 modell gyártása a debreceni üzemben fog zajlani, szén-dioxid-semlegesen és hosszú távú tervezéssel. Az Audi pedig már több mint 30 éve gyárt Győrben, csak tavaly 180 ezer járművet és több mint 1,5 millió hajtásláncot állított elő.

Bár épp a zöldek voltak azok, akik elüldözték ezeket a cégeket Németországból, most nem tetszik a zöldpárti politikusoknak, hogy ismét beigazolódott Orbán Viktor igaza.

Egyikük, Anton Hofreiter, a Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke nemrég az Auto Motor und Sport német autós magazinnak dühöngött.

A német konszernek naivan állnak hozzá az autokráciákhoz – fogalmazott Hofreiter.