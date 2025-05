A United Airlines újraindítja járatait Izraelbe

A többi légitársaság inkább kivár

Ezzel szemben a Ryanair szerdán közölte, hogy legalább július 31-ig nem indít járatokat Tel-Avivba, miután vezérigazgatója, Michael O’Leary a múlt héten jelezte: a cég kezd türelmetlenné válni a folyamatos biztonsági fennakadások miatt. A Lufthansa-csoport – amelyhez a Swiss, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és az Eurowings is tartozik – arról tájékoztatta az utazóközönséget, hogy legalább június 15-ig nem indít Tel-Avivba járatokat – számolt be róla a The Times of Israel.