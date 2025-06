Veszélyesen terjed az iszlám Olaszországban

Iszlám fundamentalizmus: egyre nagyobb veszély Európában

Az olasz jobboldali lapok arról írnak, hogy az iszlám fundamentalizmus létezik és egyre mélyebben gyökerezik Európában.

Az Il Tempo egyik cikke arról számol be, hogy a francia titkosszolgálatok Muzulmán Testvériségről szóló jelentéséből az derül ki, hogy nemcsak Franciaországot, hanem Olaszországot is érinti az iszlám fenyegetettség. Az elemzés rámutat, hogy Veronában található Európa legnagyobb imámképző központja. Arról is beszámol, hogy Bayan néven ismert Olasz Iszlám és Humanista Tanulmányok Intézete komoly kuvaiti finanszírozást kapott a Nemzetközi Iszlám Jótékonysági Szervezeten keresztül. Anna Maria Cisint, a Liga európai parlamenti képviselője a közelmúltban azon aggodalmának adott hangot, hogy a Muzulmán Testvériséghez köthető fundamentalista sejtek felforgatják demokráciára épülő európai országokat. A térítés, a prédikációk és a mecsetekben, valamint magániskolákban folytatott oktatás a radikalizálódás melegágya. Az ellenőrzés és engedély nélküli mecsetek és a Korán-iskolák gyakran a Nyugat elleni gyűlöletkeltés központjává válnak.

A radikalizálódott közösségek stratégiája az, hogy mérsékeltnek tüntetik fel magukat, majd a saría alkalmazásával és a jogállamiság felforgatásával érvényesítik terveiket

– nyilatkozta a Liga politikusa.