Így állt ki Orbán Viktor a lengyel elnökválasztás győztese mellett

„És azt kérem, barátaim, hogy öleljük keblünkre Mateusz Morawieckit. Ő egy igazi csatatérről érkezett. Vasárnap elnökválasztás Lengyelországban. Éljen Nawrocki! Ha tudni akarjátok, barátaim, hogy milyen az igazi liberális demokrácia, akkor kérdezzétek meg őt! Lengyelországban hihetetlen dolgok történnek. Lábbal tipornak minden európai szabályt és minden alkotmányos elvet. És Brüsszel ezt tűri. Mit tűri? Támogatja! Micsoda szégyen! 35 éve vagyok az európai politikában, de ilyen szégyenteljes dolgot, amit a lengyelekkel tesznek, amit a PiS-szel tesznek, még életemben nem láttam. A brüsszeli vezetésnek már csak ezért is távoznia kellene. Isten hozott, Mateusz!”

E szavakkal állt ki csütörtökön a budapesti CPAC-en Orbán Viktor a PIS politikusa, Mateusz Morawiecki, illetve a párt által támogatott elnökjelölt, Karol Nawrocki mellett.

Karol Nawrocki, a Jog és Igazságosság párt által támogatott elnökjelölt a lengyel választás nyertese (Fotó: AFP)

Jobboldali siker a lengyel választáson

Utóbbi végül vasárnap este 51-49 százalék arányban le is győzte liberális, globalista ellenfelét, Rafal Trzaskowskit. A varsói főpolgármester 2020 után a második elnökválasztását is elbukta, veresége pedig végzetesen meggyengítheti a 2022-ben Márki-Zay Péter és a magyar balliberálisok mellett szintén sikertelenül kampányoló miniszterelnököt, Donald Tuskot is.