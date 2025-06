Florian Philippot, az Európai Parlement korábbi képviselője, a francia Hazafiak párt vezetője erős szavakkal illette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és a francia közreműködést is az orosz–ukrán háborúban. Felszólította országát, hogy azonnal fejezze be az ukrán fél bármiféle támogatását. A képviselő korábban is élesen bírálta az EU részvételét az orosz–ukrán konfliktusban és egyenesen őrültségnek nevezte Ursula von der Leyen kijelentéseit.

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP