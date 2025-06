Brutális medvetámadás történt Székelyföldön

Kilövésre készülnek a hatóságok

A polgármester szerint a környéken legalább hat medve él, köztük egy hatalmas, kétbocsos anyamedve is, amely nem fél még az autóktól sem. Az ismételt ember elleni támadások miatt a most már hivatalosan is agresszívnek minősített medvét a törvény szerint ki lehet lőni. A sürgősségi bizottság a helyszínen várja a kilövési engedélyt.