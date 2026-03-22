Megkezdődött Franciaországban a helyhatósági választások második fordulója

A helyhatósági választásokon csaknem 49 millió francia és Franciaországban élő európai uniós állampolgár 35 ezer önkormányzat tagjait választja meg a következő hat évre. A települések 93 százalékán már a múlt vasárnapi első fordulóban megválasztották abszolút többséggel a polgármestereket, főként függetleneket. Második fordulót – amelybe minden olyan jelölt bejutott, aki a szavazatok legalább 10 százalékát begyűjtötte – valamivel több mint 1500 közepes és nagyvárosban rendeznek, 548 választókerületben két, 807-ben három, 169-ben négy, míg 18-ban öt pártlista alapján.

A szavazóhelyiségek reggel 8 órakor nyitottak, a legtöbb választókörzetben este 6 órakor zárnak be, a nagyvárosokban 8 óráig lehet voksolni.

Míg az első fordulóban a felmérések szerint a választók háromnegyede a helyi politikai helyzet alapján szavazott, s a nemzeti és világpolitikai kérdések kevésbé voltak meghatározóak, a nagyobb városokban a pártok a második fordulót már a jövő évi elnökválasztás főpróbájának tekintik: 11 párt versenyez egymással.

A felmérések szerint ha most rendeznék az elnökválasztást, az első fordulót a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltje nyerné. A Marine Le Pen által fémjelzett párt azonban a helyhatósági választások első fordulójában a 35 ezer település közül csak 650-ben, elsősorban közepes és nagyobb városokban indított jelölteket. Közülük korábbi 10 polgármestert újraválasztottak, és további 14 körzetben végeztek a párt jelöltjei az élen az első fordulóban.

A második fordulóban 260 körzetben állított listát a Nemzeti Tömörülés, de szövetségesek nélkül, miután az első forduló estéjén a pártelnök Jordan Bardella által a többi jobboldali pártnak felajánlott együttműködés nem talált visszhangra.

Franciaország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben a Nemzeti Tömörülés jelöltje, Franck Allisio az első fordulóban a hivatalban lévő szocialista polgármesterrel, Benoit Payannal fej fej mellett végzett az élen: pénteken egy közvélemény-kutatás azt jelezte, hogy a második fordulóban a szocialista polgármester 53 százalékos támogatottságra számíthat, míg Franck Allisio 39 százalékkal a második helyre szorul.