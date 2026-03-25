Donald Trump: Teljes mértékben támogatom Orbán Viktort újraválasztását miniszterelnöknek

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 25.

Nagyszabású dróntámadás érte Oroszországot. Moszkva az elmúlt időszak egyik legkiterjedtebb támadását indította Ukrajna ellen. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 03. 25. 5:59
Oroszország közel 1000 támadó drónt indított Ukrajna ellen a március 23. és 24. közötti 24 órás időszakban, ami a vezérkar szerint a teljes körű háború egyik legnagyobb légi támadásának tűnt.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Oroszország leningrádi területét március 25-én éjszaka nagyszabású dróntámadás érte, amelynek következtében tűz ütött ki Uszty-Luga kikötőjében – közölte Alekszandr Drozdenko, a terület kormányzója.

Az orosz hatóságok azt állították , hogy a légvédelmi rendszerek 56 drónt lőttek le a régió felett. A kikötőben keletkezett tűz eloltásán a mentőalakulatok dolgoznak – mondta Drozdenko, hozzátéve, hogy az előzetes jelentések szerint nincs áldozat.

  • Zelenszkij szerint az iráni háború „bátorítja” Oroszországot. Ezt mondta az ukrán elnök.
  • Az Ukrán Fegyveres Erők 159. Külön Gépesített Dandárjának második százada eltűnt a Harkiv régióban – közölték az orosz biztonsági ügynökségek a RIA Novosztyival.
  • Az orosz csapatok javították pozíciójukat a Donyecki Népköztársaságban és a Szumi megyében, Harkiv megyében egy újabb falut foglaltak el
  • Az ukrán fegyveres erők több mint 130 katonát veszítettek az elmúlt 24 órában. Számos eszköz megsemmisült, köztük egy német gyalogos harcijármű, egy amerikai páncélozott jármű és egy tarack, írja az orosz sajtó.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
