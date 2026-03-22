Orosz–ukrán háború: Szuminál is dúlnak a harcok

Orosz csapatok támadták meg az ukrán fegyveres erők kiképzőbázisait Szumi keleti külvárosában – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti-mozgalom koordinátora a RIA Novosztyival. „Önkéntesekből álló különleges erők gyakorlatoztak ott. Több mint 60 sebesült volt” – mondta a csapások után az orosz hírügynökségnek az orosz–ukrán háborúról, írja az Origo.

Az orosz–ukrán háború tovább rombol

Az „Észak” csapatcsoport a frontnak ebben a szektorában működik. A védelmi minisztérium szerint az elmúlt 24 órában az ellenség akár 220 fegyverest, nyolc járművet, egy M114-es tarackot és két ellátmányraktárat is elveszített.

Az orosz „Észak” erőcsoport emellett ellenőrzése alá vonta Potapovka falut Ukrajna Szumi területén, jelentette az orosz védelmi minisztérium.

Határozott fellépésük eredményeként az Észak katonai csoport egységei ellenőrzésük alá vonták a Szumi régióban található Potapovka falut

– áll az orosz minisztérium jelentésében.

