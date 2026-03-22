Orosz–ukrán háború: Szuminál is dúlnak a harcok

Egy kiképzőtábort is célba vettek. Az orosz–ukrán háborúban újabb csapásokról számoltak be.

Forrás: Origo2026. 03. 22. 11:37
Illusztráció. Dróntámadásban megsérült épületek Szumiban Fotó: FRANCISCO RICHART Forrás: ANADOLU
Orosz csapatok támadták meg az ukrán fegyveres erők kiképzőbázisait Szumi keleti külvárosában – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti-mozgalom koordinátora a RIA Novosztyival. „Önkéntesekből álló különleges erők gyakorlatoztak ott. Több mint 60 sebesült volt” – mondta a csapások után az orosz hírügynökségnek az orosz–ukrán háborúról, írja az Origo.

Az orosz–ukrán háború tovább rombol
Az „Észak” csapatcsoport a frontnak ebben a szektorában működik. A védelmi minisztérium szerint az elmúlt 24 órában az ellenség akár 220 fegyverest, nyolc járművet, egy M114-es tarackot és két ellátmányraktárat is elveszített. 

Az orosz „Észak” erőcsoport emellett ellenőrzése alá vonta Potapovka falut Ukrajna Szumi területén, jelentette az orosz védelmi minisztérium.

