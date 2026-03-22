A Zürich kantoni rendőrség szombati tájékoztatása szerint 24 ezer tő kendernövényt, mintegy egy tonna, THC-t, azaz a kannabisz elsődleges pszichoaktív vegyületét tartalmazó terméket, több mint 40 ezer euró készpént, lőfegyvereket, lőszereket és egy golyóálló mellényt találtak az ültetvényen, illetve további házkutatások során csütörtökön. A svájci hatóságok három férfit, köztük egy német állampolgárt őrizetbe vettek.
Egy tonna THC-tartalmú terméket foglalt le a rendőrség Svájcban
Egy tonna THC-tartalmú terméket, jelentős mennyiségű készpénzt és lőfegyvereket foglalt le a svájci rendőrség egy hatalmas kenderültetvényen Zürich közelében. A svájci hatóságok három férfit, köztük egy német állampolgárt őrizetbe vettek.
A marihuánát rendszeresen használók körében húsz százalékkal magasabb volt a stroke kialakulásának kockázata és duplájára nőtt a szív- és érrendszeri betegségekhez köthető halálozások száma, mint azoknál, akik nem éltek a szerrel – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI) egy tudományos vizsgálat eredményéről. Hozzátették, szakértők szerint ideje, hogy a marihuánát is a szív- és érrendszeri rizikófaktorok közé sorolják, ugyanúgy, mint a dohányzást vagy a mozgásszegény életmódot. A marihuána egészségügyi hatásairól a dohánytermékekhez hasonló módon, egyértelmű és látható figyelmeztetéseknek kellene megjelenniük, hogy mindenki tisztában legyen választása következményeivel – hívta fel a figyelmet a DKI.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!