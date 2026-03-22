Egy tonna THC-tartalmú terméket foglalt le a rendőrség Svájcban

Egy tonna THC-tartalmú terméket, jelentős mennyiségű készpénzt és lőfegyvereket foglalt le a svájci rendőrség egy hatalmas kenderültetvényen Zürich közelében. A svájci hatóságok három férfit, köztük egy német állampolgárt őrizetbe vettek.

2026. 03. 22. 1:00
A Zürich kantoni rendőrség szombati tájékoztatása szerint 24 ezer tő kendernövényt, mintegy egy tonna, THC-t, azaz a kannabisz elsődleges pszichoaktív vegyületét tartalmazó terméket, több mint 40 ezer euró készpént, lőfegyvereket, lőszereket és egy golyóálló mellényt találtak az ültetvényen, illetve további házkutatások során csütörtökön. A svájci hatóságok három férfit, köztük egy német állampolgárt őrizetbe vettek.

A svájci hatóságok három férfit, köztük egy német állampolgárt őrizetbe vettek (Illusztráció, forrás: AFP)

A marihuánát rendszeresen használók körében húsz százalékkal magasabb volt a stroke kialakulásának kockázata és duplájára nőtt a szív- és érrendszeri betegségekhez köthető halálozások száma, mint azoknál, akik nem éltek a szerrel – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI) egy tudományos vizsgálat eredményéről. Hozzátették, szakértők szerint ideje, hogy a marihuánát is a szív- és érrendszeri rizikófaktorok közé sorolják, ugyanúgy, mint a dohányzást vagy a mozgásszegény életmódot. A marihuána egészségügyi hatásairól a dohánytermékekhez hasonló módon, egyértelmű és látható figyelmeztetéseknek kellene megjelenniük, hogy mindenki tisztában legyen választása következményeivel – hívta fel a figyelmet a DKI.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
