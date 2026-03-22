Egy tonna THC-tartalmú terméket foglalt le a rendőrség Svájcban

A marihuánát rendszeresen használók körében húsz százalékkal magasabb volt a stroke kialakulásának kockázata és duplájára nőtt a szív- és érrendszeri betegségekhez köthető halálozások száma, mint azoknál, akik nem éltek a szerrel – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI) egy tudományos vizsgálat eredményéről. Hozzátették, szakértők szerint ideje, hogy a marihuánát is a szív- és érrendszeri rizikófaktorok közé sorolják, ugyanúgy, mint a dohányzást vagy a mozgásszegény életmódot. A marihuána egészségügyi hatásairól a dohánytermékekhez hasonló módon, egyértelmű és látható figyelmeztetéseknek kellene megjelenniük, hogy mindenki tisztában legyen választása következményeivel – hívta fel a figyelmet a DKI.