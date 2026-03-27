Hihetetlennek nevezte Zelenszkij fenyegetését az Osztrák Szabadságpárt főtitkára + videó

– Álljunk ki Orbán Viktor mellett, a magyar lakosság mellett és mutassuk meg azt is, hogy a jogállamiság és a demokrácia mellett, valamint az erőszak ellen vagyunk! – fogalmazott Harald Vilimsky. A legnépszerűbb osztrák párt, a Szabadságpárt főtitkára egyértelműen kiállt a magyar kormányfő mellett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 7:59
Harald Vilimsky Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
– Volodimir Zelenszkij hihetetlen módon megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ez a testi épség és az élet ellen való fenyegetés egy uniós vezető ellen – hangsúlyozta Harald Vilimsky.

Orbán Viktor mellett állt ki az Osztrák Szabadságpárt. A képen: Harald Vilimsky Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk
Orbán Viktor mellett állt ki az Osztrák Szabadságpárt.

Az FPÖ főtitkára felidézte Zelenszkij Orbán Viktort fenyegető szavait: „Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyverese erőinknek, hadd keressék fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Mit jelent az, hogy Ukrajna fegyveres erőinek meg kellene kapnia Orbán Viktor címét, hogy aztán sajátos módon, fegyverekkel beszéljenek Orbán Viktorral?

– tette fel a kérdést Vilimsky, aki arra kérte az Európai Parlamentet, hogy álljon ki a magyar kormányfő és a magyar emberek mellett. 

Csak kérni tudom önöket, hogy tegyenek lehetővé egy vitát, álljunk ki védelmezőleg az Európai Unió egyik vezetője mellett, álljunk ki Orbán Viktor mellett, a magyar lakosság mellett, és mutassuk meg azt is, hogy a jogállamiság és a demokrácia mellett, valamint az erőszak ellen vagyunk!

– mondta.

Korábban az Osztrák Szabadságpárt közleményben is elítélte az Orbán Viktor elleni fenyegetést, és arra szólították fel az osztrák külügyminisztert, hogy rendelje be az ukrán nagykövetet, és adja vissza azt a kitüntetést is, amelyet Zelenszkijtől kapott.

– Ha egy baráti szomszédos ország és EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik, akkor a hivatalos Ausztriának egyértelmű szavakkal és tettekkel kell elítélnie ezt

– hangsúlyozta az FPÖ.
Amint arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök Egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli, hogy az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. 

Zelenszkij úgy fogalmazott: – Ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor megadjuk ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak, hogy felkeressék, és a saját nyelvükön beszéljenek vele.

 

Borítókép: Harald Vilimsky (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
