Hihetetlennek nevezte Zelenszkij fenyegetését az Osztrák Szabadságpárt főtitkára + videó

– Volodimir Zelenszkij hihetetlen módon megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ez a testi épség és az élet ellen való fenyegetés egy uniós vezető ellen – hangsúlyozta Harald Vilimsky.

Orbán Viktor mellett állt ki az Osztrák Szabadságpárt. Fotó: APA

Az FPÖ főtitkára felidézte Zelenszkij Orbán Viktort fenyegető szavait: „Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyverese erőinknek, hadd keressék fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Mit jelent az, hogy Ukrajna fegyveres erőinek meg kellene kapnia Orbán Viktor címét, hogy aztán sajátos módon, fegyverekkel beszéljenek Orbán Viktorral?

– tette fel a kérdést Vilimsky, aki arra kérte az Európai Parlamentet, hogy álljon ki a magyar kormányfő és a magyar emberek mellett.

Csak kérni tudom önöket, hogy tegyenek lehetővé egy vitát, álljunk ki védelmezőleg az Európai Unió egyik vezetője mellett, álljunk ki Orbán Viktor mellett, a magyar lakosság mellett, és mutassuk meg azt is, hogy a jogállamiság és a demokrácia mellett, valamint az erőszak ellen vagyunk!

– mondta.