Orbán Viktor: Se ukrán, se tiszás sosem fog bennünket megzsarolni + videó

„Április 12-én mutassuk meg, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálni” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán az ukrán fenyegetésekre és Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatására reagálva.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 12:40
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
„Nem elég, hogy az ukránok zsarolnak és fenyegetnek bennünket, most már a titkosszolgálatok is lehallgatják a külügyminiszterünket” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette:

Ami sok, az sok! Április 12-én mutassuk meg, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálni!

A bejegyzéshez feltöltött videóban a kormányfő úgy vélekedett, hogy egy ukránbarát kormány beáll a sorba, és odaadja a magyarok pénzét Brüsszelnek, ahonnan elküldik azt Ukrajnába. Kitért arra is, hogy az ukrán titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar választási kampányba, és beépülnek a magyar politikába, leginkább a Tisza Pártba.

Mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre a választásokat követően. Se ukrán, se tiszás sosem fog bennünket megzsarolni és megijeszteni, nem félünk és nem is fogunk megijedni

– tette hozzá.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
