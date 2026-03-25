Orbán Viktor: Se ukrán, se tiszás sosem fog bennünket megzsarolni + videó

„Nem elég, hogy az ukránok zsarolnak és fenyegetnek bennünket, most már a titkosszolgálatok is lehallgatják a külügyminiszterünket” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette:

Ami sok, az sok! Április 12-én mutassuk meg, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálni!

A bejegyzéshez feltöltött videóban a kormányfő úgy vélekedett, hogy egy ukránbarát kormány beáll a sorba, és odaadja a magyarok pénzét Brüsszelnek, ahonnan elküldik azt Ukrajnába. Kitért arra is, hogy az ukrán titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar választási kampányba, és beépülnek a magyar politikába, leginkább a Tisza Pártba.

Mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre a választásokat követően. Se ukrán, se tiszás sosem fog bennünket megzsarolni és megijeszteni, nem félünk és nem is fogunk megijedni

– tette hozzá.

