Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

„A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk” – jelentette be közösséi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök közölte, erről előterjesztés is tesz a hamarosan kezdődő kormányülésen.

Orbán Viktor emlékeztetett, a Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna harminc napja blokkolja, és bár az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekeztünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon, tovább kell lépni az olajblokád letörése, és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt – húzta alá a kormányfő, kiemelve, hogy: mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell, ezért az ukránoké helyett a magyar gáztározókat töltjük fel.

Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!

– szögezte le.