Beismerő vallomást tett a Gilgo Beach-i sorozatgyilkosság gyanúsítottja + videó

Évtizedeken át tartó bűncselekmény-sorozat

Az ügyészség szerint Heuermann 1993 és 2011 között követhette el a gyilkosságokat. A hatóságok több nő eltűnését és halálát kötötték hozzá, köztük Melissa Barthelemy, Megan Waterman és Amber Costello ügyét is.

A nyomozás során kulcsszerepet játszottak a DNS-bizonyítékok: a gyanúsított genetikai nyomait az áldozatok maradványain vagy azok közelében találták meg.

Az ügyészség rendkívül szigorú büntetést indítványozott: többszörös, egymást követő életfogytiglani szabadságvesztést feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

A hatóságok évekig dolgoztak az ügy felderítésén. A döntő áttörést többek között egy jármű-azonosítás és a mobiltelefon-adatok elemzése hozta meg, amely összekapcsolta Heuermannt az áldozatokkal. A nyomozók végül egy kidobott tárgyból származó DNS-minta segítségével tudták egyértelműen azonosítani a gyanúsítottat.