Beismerő vallomást tett a Gilgo Beach-i sorozatgyilkosság gyanúsítottja + videó

Fordulat történt az Egyesült Államokat évek óta foglalkoztató ügyben: Rex Heuermann több vádpontban is bűnösnek vallotta magát a bíróságon. A hatóságok szerint a férfi legalább hét nő meggyilkolásáért felelős, és egy további áldozat ügyében is beismerést tett.

2026. 04. 10. 3:00
Michael J. Brown, Rex Heuermann ügyvédje (Fotó: AFP)
A Long Island-i tárgyaláson a bíró közlése szerint Rex Heuermann hét vádpontban bűnösnek vallotta magát. A döntés azért is jelentős, mert a 62 éves férfi korábban következetesen ártatlanságát hangoztatta, és tárgyalásra készült. A bíróságon az is elhangzott, hogy Heuermann egy nyolcadik áldozat, Karen Vergata meggyilkolását is elismerte – írja a CBS News.

Michael Brown ügyvéd érkezik a tárgyalóterembe Riverheadben; védence, Rex Heuermann beismerő vallomásra készül a Gilgo Beach-i sorozatgyilkosság ügyében. Fotó: AFP

Évtizedeken át tartó bűncselekmény-sorozat

Az ügyészség szerint Heuermann 1993 és 2011 között követhette el a gyilkosságokat. A hatóságok több nő eltűnését és halálát kötötték hozzá, köztük Melissa Barthelemy, Megan Waterman és Amber Costello ügyét is.

A nyomozás során kulcsszerepet játszottak a DNS-bizonyítékok: a gyanúsított genetikai nyomait az áldozatok maradványain vagy azok közelében találták meg.

Az ügyészség rendkívül szigorú büntetést indítványozott: többszörös, egymást követő életfogytiglani szabadságvesztést feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

A hatóságok évekig dolgoztak az ügy felderítésén. A döntő áttörést többek között egy jármű-azonosítás és a mobiltelefon-adatok elemzése hozta meg, amely összekapcsolta Heuermannt az áldozatokkal. A nyomozók végül egy kidobott tárgyból származó DNS-minta segítségével tudták egyértelműen azonosítani a gyanúsítottat.

Magyar sorozatgyilkosok

A magyar kriminalisztika legsötétebb fejezetei közé tartoznak azok az esetek, amelyekben különös kegyetlenséggel elkövetett sorozatgyilkosságok rázták meg az országot. 

Kiss Béla, az úgynevezett „bábmester” a XX. század elején nők bizalmába férkőzve végzett áldozataival, majd nyomtalanul eltűnt; Kovács Péter, a martfűi rém egy évtizeden át gyilkolt, miközben ártatlan embert ítéltek el helyette; míg a tiszazugi méregkeverő asszonyok, élükön Fazekas Gyuláné Oláh Zsuzsannával arzénnal mérgezték meg hozzátartozóikat, akár több száz áldozatot hagyva maguk után. 

 

Borítókép: Michael J. Brown, Rex Heuermann ügyvédje (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

