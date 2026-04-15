„Eljött az idő, hogy (Orbán Viktor) átadja a hatalmat egy másik embernek. Nem tudjuk, hogy ez veszteség-e a számunkra vagy sem. Egy fontos dolgot azonban tudunk: sok nézeteltérésünk volt Magyarországgal, mert Magyarország az Európai Unió része. És egyébként Magyarország olyan ország, amely támogatta az Oroszország elleni szankciókat. Ezért Magyarország szerepel az Oroszországgal szemben barátságtalan országok listáján, mert ezek szankciókat vezetnek be országunk ellen” – mondta a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség által is ismertetett interjúban.
A Kreml üzent Magyar Péternek
Ha a magyarországi választáson győztes Magyar Péter ugyanolyan nyitott lesz a párbeszédre, mint elődje, Orbán Viktor miniszterelnök, az lehetővé teszi a két ország számára a problémák megoldását – nyilatkozott Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán az India Today hírcsatornának és portálnak.
De van egy nagyon lényeges különbség Orbán és az EU többi vezetője között. Ő beszélt velünk. És amikor problémák merültek fel, ő inkább a beszédet választotta a hallgatás helyett
– tette hozzá.
„Nem tudjuk, hogy az utódja is így fog-e cselekedni. Ha így fog cselekedni, azt nagyra fogjuk értékelni. Ez segít nekünk a problémák megoldásában és abban, hogy jobban biztosítsuk a magyar és az orosz nép létfontosságú érdekeit” – hangoztatta Peszkov.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)
