Magyar Péter meghívta Budapestre Benjámin Netanjahut

Benjamin Netanjahu a napokban azt írta, hogy szeretné kifejezni mély háláját kedves barátjának, Orbán Viktornak, akit Izrael igazi barátjának nevezett, és aki – mint fogalmazott – határozottan Izrael oldalán állt az „igazságtalan nemzetközi rágalmazás” ellenére, valamint támogatta az izraeli katonákat a „brutális terroristák elleni igazságos önvédelmi háborúban”, amit Izrael népe – szavai szerint – örökre meg fog jegyezni.

A magyar-román kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett Magyar Péterrel a román miniszterelnök

Ilie Bolojan román miniszterelnök a román–magyar kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett telefonon Magyar Péterrel, akinek személyesen és a bukaresti kormány nevében is gratulált a választási eredményhez – közölte szerdán a román kormány sajtóirodája.

A megbeszélés során áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, illetve a kapcsolatok megerősítésének lehetőségeit. Úgy értékelték: a két ország közös érdeke a gazdasági együttműködés fejlesztése, valamint az energiahálózatok összekapcsolását célzó projektek előmozdítása. Ilie Bolojan kitért arra, hogy a romániai magyar közösségnek fontos szerepe van a kétoldalú kapcsolatok erősítésében. A beszélgetés végén a román miniszterelnök sok sikert kívánt Magyar Péternek leendő miniszterelnöki megbízatásának gyakorlásához, és hivatalos látogatásra hívta meg őt Bukarestbe – tudatta a román kormány sajtószolgálata.