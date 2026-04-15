Netanjahu először beszélt az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökével. A külügyminisztérium fogalmazása szerint „meleg hangulatú”, bemutatkozó beszélgetést folytattak, amelyen Magyar Péter kijelentette, hogy fenn kívánja tartani Magyarország és Izrael szoros kapcsolatát, és meghívta Benjámin Netanjahut, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójának megemlékezésén.
Magyar Péter meghívta Budapestre Benjámin Netanjahut
Telefonbeszélgetést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel Magyar Péter szerdán, és ezen Budapestre invitálta az izraeli kormányfőt – jelentette az izraeli külügyminisztérium a honlapján.
A közlés szerint Netanjahu üdvözölte szavait, és meghívta Magyar Pétert egy jeruzsálemi találkozóra, melyen a két kormány tagjai folytatnak egymással megbeszélést.
Az izraeli miniszterelnök egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral kialakított meleg kapcsolatok Magyar Péter miniszterelnöki időszaka alatt is folytatódni fognak.
A két vezető megállapodott külügyminisztereik közeli találkozójában is, melyen megvitatják
Izrael és Magyarország szoros kapcsolatainak további erősítését.
Benjamin Netanjahu a napokban azt írta, hogy szeretné kifejezni mély háláját kedves barátjának, Orbán Viktornak, akit Izrael igazi barátjának nevezett, és aki – mint fogalmazott – határozottan Izrael oldalán állt az „igazságtalan nemzetközi rágalmazás” ellenére, valamint támogatta az izraeli katonákat a „brutális terroristák elleni igazságos önvédelmi háborúban”, amit Izrael népe – szavai szerint – örökre meg fog jegyezni.
A magyar-román kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett Magyar Péterrel a román miniszterelnök
Ilie Bolojan román miniszterelnök a román–magyar kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett telefonon Magyar Péterrel, akinek személyesen és a bukaresti kormány nevében is gratulált a választási eredményhez – közölte szerdán a román kormány sajtóirodája.
A megbeszélés során áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, illetve a kapcsolatok megerősítésének lehetőségeit. Úgy értékelték: a két ország közös érdeke a gazdasági együttműködés fejlesztése, valamint az energiahálózatok összekapcsolását célzó projektek előmozdítása. Ilie Bolojan kitért arra, hogy a romániai magyar közösségnek fontos szerepe van a kétoldalú kapcsolatok erősítésében. A beszélgetés végén a román miniszterelnök sok sikert kívánt Magyar Péternek leendő miniszterelnöki megbízatásának gyakorlásához, és hivatalos látogatásra hívta meg őt Bukarestbe – tudatta a román kormány sajtószolgálata.
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Zágrábban pedig arról beszélt, Horvátország kész megkezdeni a tárgyalásokat a Magyarországgal fennálló nyitott kérdések rendezéséről, köztük az olajellátás ügyéről, amint megalakul az új magyar kormány. Plenkovic a kormányzó jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) elnökségi ülése után tartott sajtótájékoztatón közölte: a tárgyalások egyik legfontosabb témája a százhalombattai és a pozsonyi finomító ellátása, valamint az Adria-vezeték horvátországi szakaszát üzemeltető Janaf működése lesz.
A magyar és a szlovák kormány korábban úgy nyilatkozott, hogy a vezeték műszaki kapacitása nem elegendő a két ország ellátására.
Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)
