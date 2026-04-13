Giorgia Meloni köszönetet mondott Orbán Viktornak

„Köszönetet mondok barátomnak, Orbán Viktornak az intenzív közös munkáért. Tudom, hogy az ellenzék soraiból is továbbra is nemzetét fogja szolgálni” – üzente az olasz miniszterelnök a leköszönő magyar kormányfőnek. Giorgia Meloni a búcsú pillanatában is felidézte a közös európai éveket. Az olasz sajtó szerint ugyanakkor Magyar Péter győzelme bizonytalanságot keltett a kormányzati körökben: bár Meloni gratulált a választások nyertesének, a jövőben várhatóan távolságtartóbb, pragmatikusabb és hűvösebb alapokra helyeződhetnek az olasz–magyar kapcsolatok.
Megosztott az olasz jobboldal a magyar választások után. Magyar Péter váratlan sikere nemcsak Budapesten, hanem az olasz kormánykoalíció törésvonalai mentén is komoly feszültséget szült. Giorgia Meloni óvatos távolságtartással és pragmatizmussal készül az új magyarországi korszakra, Matteo Salvini keserűen vette tudomásul legfőbb európai szövetségesének vereségét.
A magyarországi politikai fordulat kétségtelenül kényszerpályára állítja az olasz jobboldalt: újra kell gondolniuk szövetségi rendszerüket az Európai Unióban. Salviniéket és a Liga kormánypártot valóságos hideg zuhanyként érte Orbán Viktor veresége, mert ezzel elveszítették legfőbb szövetségesüket a Patrióták pártcsaládban.
Matteo Salvini a választás előtti napokban is kiállt Orbán Viktor mellett, és külföldi újságíróknak nyilatkozva barátjának nevezte. A választásokat követően a Telelombardia csatornának már visszafogottabban fogalmazott:
Demokráciában élünk, ezt láttuk Magyarországon is: az emberek szavaznak, valaki nyer, valaki pedig veszít.
Ezzel a tartózkodó kijelentéssel szándékosan kerülte, hogy közvetlen politikai ítéletet mondjon történelmi szövetségese, a Ligához szorosan kötődő Orbán Viktor választási eredményéről.
Ezzel szemben Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, a Hajrá, Olaszország! elnöke teljesen más olvasatot adott. A magyarországi választások eredményét az Európai Néppárt sikerének könyvelte el. Tajani szerint Magyar Péter Európa-párti, mérsékelt, néppárti jobboldalt képvisel. Hangsúlyozta, hogy Magyar pártja ugyanahhoz az európai parlamenti pártcsaládhoz tartozik, mint a Hajrá, Olaszország!
Az olasz kormányon belüli újabb törésvonalat az is jelzi, hogy a párt főtitkára a magyar eredményt szintén a néppárt sikerének keretezte, megjegyezve: az olasz kormánykoalíció többi pártja nem tagja ennek az európai csoportnak.
A magyar választási eredmény így kisebb politikai földrengést okozott Rómában, felerősítve a kormánykoalíción belüli törésvonalakat, és új stratégia kidolgozására kényszerítve a római kabinetet.
A baloldali Demokrata Párt titkára, Elly Schlein az olasz televíziónak nyilatkozva a demokrácia győzelmeként értékelte a magyarországi eseményeket. Véleménye szerint a szuverenizmus és a szuverenista jobboldal ideje lejárt. Úgy fogalmazott: győzött a szabadság, a demokrácia és az Európa iránti elkötelezettség, míg Orbán vereséget szenvedett, vele együtt Donald Trump is. Hozzátette: szerinte Giorgia Meloni és Matteo Salvini is vesztesként került ki a helyzetből, utalva azokra a videókra, amelyekben Orbánt és politikáját támogatták.
Giuseppe Conte, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom elnöke a magyarországi választási eredményeket arra használta fel, hogy bírálja a jobbközép kormányt. Úgy fogalmazott: Giorgia Meloni miniszterelnök és Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes az elmúlt hónapokban Orbánt támogató kampányvideókban szerepeltek, ahelyett, hogy Olaszország érdekeit képviselték volna.
Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)
