Giorgia Meloni köszönetet mondott Orbán Viktornak

A magyarországi politikai fordulat kétségtelenül kényszerpályára állítja az olasz jobboldalt: újra kell gondolniuk szövetségi rendszerüket az Európai Unióban. Salviniéket és a Liga kormánypártot valóságos hideg zuhanyként érte Orbán Viktor veresége, mert ezzel elveszítették legfőbb szövetségesüket a Patrióták pártcsaládban.

Matteo Salvini a választás előtti napokban is kiállt Orbán Viktor mellett, és külföldi újságíróknak nyilatkozva barátjának nevezte. A választásokat követően a Telelombardia csatornának már visszafogottabban fogalmazott:

Demokráciában élünk, ezt láttuk Magyarországon is: az emberek szavaznak, valaki nyer, valaki pedig veszít.

Ezzel a tartózkodó kijelentéssel szándékosan kerülte, hogy közvetlen politikai ítéletet mondjon történelmi szövetségese, a Ligához szorosan kötődő Orbán Viktor választási eredményéről.