Izrael nem felejt: Benjamin Netanjahu Orbán Viktort méltatta

Benjamin Netanjahu azt írta, hogy szeretné kifejezni mély háláját kedves barátjának, Orbán Viktornak, akit Izrael igazi barátjának nevezett, és aki – mint fogalmazott – határozottan Izrael oldalán állt az „igazságtalan nemzetközi rágalmazás” ellenére, valamint támogatta az izraeli katonákat a „brutális terroristák elleni igazságos önvédelmi háborúban”, amit Izrael népe – szavai szerint – örökre meg fog jegyezni.

Benjamin Netanjahu reagált a magyar belpolitikai fejleményekre

Az izraeli kormányfő a folytatásban gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, sok sikert kívánt neki Magyarország vezetésében.