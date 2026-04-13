Izrael nem felejt: Benjamin Netanjahu Orbán Viktort méltatta

Új bejegyzést tett közzé közösségi oldalán az izraeli kormányfő, amelyben reagált a magyar belpolitikai fejleményekre és köszönetet mondott Orbán Viktor támogatásáért. Benjamin Netanjahu gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, egyúttal jelezte: a két ország közötti együttműködés folytatásában érdekelt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 18:58
Benjamin Netanjahu azt írta, hogy szeretné kifejezni mély háláját kedves barátjának, Orbán Viktornak Forrás: AFP
Benjamin Netanjahu azt írta, hogy szeretné kifejezni mély háláját kedves barátjának, Orbán Viktornak, akit Izrael igazi barátjának nevezett, és aki – mint fogalmazott – határozottan Izrael oldalán állt az „igazságtalan nemzetközi rágalmazás” ellenére, valamint támogatta az izraeli katonákat a „brutális terroristák elleni igazságos önvédelmi háborúban”, amit Izrael népe – szavai szerint – örökre meg fog jegyezni.

Az izraeli kormányfő a folytatásban gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, sok sikert kívánt neki Magyarország vezetésében.

Zárásként a két nemzet közötti szoros kapcsolatok erősítését hangsúlyozta, és jelezte: várja, hogy folytathassák az együttműködést mindkét nép javára.

Korábban Benjamin Netanjahu a Fidesz kongresszusára küldött videóüzenetében arról beszélt, hogy Orbán Viktor rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek hazája megvédéséhez szükségesek, és kiemelkedő államférfiként jellemezte a magyar kormányfőt. Az izraeli miniszterelnök akkor arra is figyelmeztetett, hogy veszélyes időkben élünk, és egyre bizonytalanabb jövővel kell szembenézni.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő (Fotó: AFP)

