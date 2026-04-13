A magyar választások után a volt cseh államfő sötét jövőt jósol Európának

Deák Dániel Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt államfőjének levelét ismertette legújabb Facebook-bejegyzésében, amelyet Klaus Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett.
Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt államfője azt írta:
Kedves Viktor, kedves barátom! Némi aggodalommal követtem a magyarországi és az európai eseményeket mind a választások előtt, mind pedig a választások alatt. Az eredmények bebizonyították, hogy Brüsszel és az EU-elitek ellen szinte lehetetlen választásokat nyerni egy kis európai országban.
Hozzátette: ötödször próbáltad meg a lehetetlent. Ezúttal nem sikerült. Nagy sajnálatomra.
Európa helyzete sokkal rosszabb lesz Orbán Viktor választási veresége után
Majd kitért rá, hogy Európa és mindannyiunk helyzete sokkal rosszabb lesz a miniszterelnök választási veresége után.
Manapság nincs Európában hozzád hasonlítható személyiség, aki ilyen elszántsággal és meggyőződéssel küzdene a szabadságért és a demokráciáért. Örömmel hallom, hogy úgy döntöttél, ellenzékben továbbra is folytatod
– tette hozzá.
