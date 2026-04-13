Orbán ViktorDeák DánielVáclav Klauscseh államfő

A magyar választások után a volt cseh államfő sötét jövőt jósol Európának

Deák Dániel egy friss Facebook-bejegyzésben osztotta meg Václav Klaus levelét, amelyet a magyar kormányfő számára írt. A volt cseh államfő elismerően beszélt Orbán Viktor eddigi politikájáról, és arra biztatta, hogy ellenzékből is folytassa munkáját.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 17:54
Forrás: AFP
Deák Dániel Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt államfőjének levelét ismertette legújabb Facebook-bejegyzésében, amelyet Klaus Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett.

Orbán Viktor veresége után a volt cseh államfő sötét jövőt jósol Európának
Orbán Viktor veresége után a volt cseh államfő sötét jövőt jósol Európának Fotó: MTI

Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt államfője azt írta:

Kedves Viktor, kedves barátom! Némi aggodalommal követtem a magyarországi és az európai eseményeket mind a választások előtt, mind pedig a választások alatt. Az eredmények bebizonyították, hogy Brüsszel és az EU-elitek ellen szinte lehetetlen választásokat nyerni egy kis európai országban.

Hozzátette: ötödször próbáltad meg a lehetetlent. Ezúttal nem sikerült. Nagy sajnálatomra.

Európa helyzete sokkal rosszabb lesz Orbán Viktor választási veresége után

Majd kitért rá, hogy Európa és mindannyiunk helyzete sokkal rosszabb lesz a miniszterelnök választási veresége után. 

Manapság nincs Európában hozzád hasonlítható személyiség, aki ilyen elszántsággal és meggyőződéssel küzdene a szabadságért és a demokráciáért. Örömmel hallom, hogy úgy döntöttél, ellenzékben továbbra is folytatod

– tette hozzá. 

Václav Klaus levelében visszaemlékezett, hogy amikor 1997 novemberében eltávolították a kormányból, első reakciója az volt, hogy folytatják a munkájukat, és így is tettek. Hozzátette, optimista abban, hogy Orbán Viktor esetében is hasonló történhet, kiemelve: Magyarország és Európa egy fontos részét befolyásolták a miniszterelnök eszméi és politikai álláspontjai, és ezek hatása meg is marad.

Örömmel elmegyek Budapestre bármikor, amikor javaslod, ha bármiben segíthetek. Ne feledd a barátodat Prágában

– zárta gondolatait Václav Klaus.

Václav Klaus: Tagadhatatlan az európai politikai döntéshozatal egyre növekvő ügyetlensége

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy a VI. PEuCET konferencia megnyitóján kormányzati és civil vezetők egyaránt arra hívták fel a figyelmet, hogy Európa alapértékei és politikai irányai válságba kerültek. Latorcai Csaba szerint a „sötétzöld klímahisztéria” és az ultraliberális ideológiai nyomás veszélyezteti a kontinens hagyományos rendjét, míg Csizmadia László a brüsszeli vezetés hibás döntéseit és a választói bizalom megingását emelte ki. Václav Klaus volt cseh elnök a Trump-győzelem okozta geopolitikai átrendeződést és az EU irányvesztését hangsúlyozta – erről ide kattintva olvashat részletesen.

Borítókép: Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt államfője (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu