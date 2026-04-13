Karol Nawrocki: A választási eredmény a magyar nép szuverén döntése, nem feladatom a választások kommentálása

A lengyel elnök egy televíziós interjúban világossá tette, hogy nem feladata más országok demokratikus döntéseinek minősítése, ugyanakkor elismeréssel szólt a választási folyamat legitimitásáról. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország érdeke az együttműködés minden olyan vezetővel, akit szabad választások útján választanak meg, miközben a lengyel ellenzék részéről is elhangzottak a magyarországi voksolással kapcsolatos értékelések.

Az államfő a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió riporterének válaszolva kijelentette: a magyarok „megválasztották a miniszterelnöküket, akinek gratulálok választási győzelméhez”. Hozzátette: „az ezeréves magyar–lengyel barátságnak továbbra is fenn kell maradnia, ez túlmutat a parlamenti választásokon”. Aláhúzta: a választási eredmény „a magyar nép szuverén döntése”, és a lengyel elnöknek nem feladata a választások kommentálása.

Nawrocki hozzátette: elnökként

Lengyelország érdekében együtt fog működni mindenkivel, akit más szabad nemzetek megválasztanak.

Przemyslaw Czarnek volt tudomány- és oktatásügyi miniszter, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság kormányfőjelöltje a jövő évi parlamenti választásokra, sajtóértekezletén kijelentette: „Az egész magyar baloldal Magyar (Péterre) szavazott, és ez az ő dolguk.”

Kiemelve a választások demokratikus lebonyolítását, Czarnek megjegyezte: több médiumban alig két-három napja azt hallottuk, hogy a (Fidesz–KDNP kormánya) erőszakhoz folyamodik, és meghamisítja a választásokat. Közben az állítólagos „diktátor, aki elvesztette a választásokat, két óra elteltével a nyilvánosság elé lépett, és gratulált riválisának” – méltatta a lengyel politikus Orbán Viktort.

