Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Karol NawrockiVálasztásoklengyel elnök

Karol Nawrocki: A választási eredmény a magyar nép szuverén döntése, nem feladatom a választások kommentálása

A lengyel államfő szerint a magyar választások eredménye a nemzeti szuverenitás egyértelmű megnyilvánulása, amelyet tiszteletben kell tartani. Karol Nawrocki hangsúlyozta: a magyar–lengyel barátság történelmi jelentőségű, és túlmutat a politikai ciklusokon.

2026. 04. 13. 16:28
Karol Nawrocki lengyel államfő Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lengyel elnök egy televíziós interjúban világossá tette, hogy nem feladata más országok demokratikus döntéseinek minősítése, ugyanakkor elismeréssel szólt a választási folyamat legitimitásáról. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország érdeke az együttműködés minden olyan vezetővel, akit szabad választások útján választanak meg, miközben a lengyel ellenzék részéről is elhangzottak a magyarországi voksolással kapcsolatos értékelések.

A lengyel elnök tiszteletét fejezte ki a magyar népakarat iránt Fotó: AFP

Az országgyűlési választások eredménye a magyar nép szuverén döntése, az ezeréves magyar–lengyel barátságnak továbbra is fenn kell maradnia

 – hangsúlyozta hétfőn Karol Nawrocki lengyel elnök.

Az államfő a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió riporterének válaszolva kijelentette: a magyarok „megválasztották a miniszterelnöküket, akinek gratulálok választási győzelméhez”. Hozzátette: „az ezeréves magyar–lengyel barátságnak továbbra is fenn kell maradnia, ez túlmutat a parlamenti választásokon”. Aláhúzta: a választási eredmény „a magyar nép szuverén döntése”, és a lengyel elnöknek nem feladata a választások kommentálása.

Nawrocki hozzátette: elnökként 

Lengyelország érdekében együtt fog működni mindenkivel, akit más szabad nemzetek megválasztanak.

Przemyslaw Czarnek volt tudomány- és oktatásügyi miniszter, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság kormányfőjelöltje a jövő évi parlamenti választásokra, sajtóértekezletén kijelentette: „Az egész magyar baloldal Magyar (Péterre) szavazott, és ez az ő dolguk.”

Kiemelve a választások demokratikus lebonyolítását, Czarnek megjegyezte: több médiumban alig két-három napja azt hallottuk, hogy a (Fidesz–KDNP kormánya) erőszakhoz folyamodik, és meghamisítja a választásokat. Közben az állítólagos „diktátor, aki elvesztette a választásokat, két óra elteltével a nyilvánosság elé lépett, és gratulált riválisának” – méltatta a lengyel politikus Orbán Viktort.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel államfő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.