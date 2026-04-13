Itt a nem várt fordulat az orosz sportolók ügyében

A Nemzetközi Úszó-szövetség (World Aquatics) hétfői döntése értelmében az orosz és a fehérorosz sportolók a jövőben saját zászlajuk alatt versenyezhetnek. A versenyek végén a győzteseknek pedig akár az orosz, akár a fehérorosz himnuszt is eljátsszák. Az úszás tehát egy újabb sportág, amely úgy döntött, hogy lépéseket tesz a háborúban álló orosz versenyzők visszaengedésére.

2026. 04. 13. 16:45
Egy, az orosz olimpiai bajnokok közül, Alexander Popov Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
A Nemzetközi Úszó-szövetség hétfőn jelentette be, hogy az orosz és fehérorosz versenyzők a jövőben saját zászlajuk alatt versenyezhetnek, ha pedig ebből a két országból valaki versenyt nyer, meghallgathatja a saját himnuszát. Ez a döntés egészen biztosan óriási fehördülést vált majd ki az úszás világában.

Az úszás és az úszósport gesztusa az orosz sportolók visszaengedése. A képen az oroszok egykori olimpiai bajnoka, Alexander Popov - Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

Az úszás és az úszósport gesztusa az oroszoknak

A World Aquatics azt is bejelentette, hogy a két országra vonatkozó összes eddigi korlátozást és tiltást feloldja. A szankciókat korábban már az úszósport utánpótlás versenyein feloldották, de a felnőttek között nem, ott erre most került sor. Ugyanakkor a WA hozott néhány különleges szabályt, amit az orosz és fehérorosz sportolóknak be kell tartaniuk. A legfontosabb, hogy a két ország versenyzőinek minden verseny előtt négy egymást követő doppingteszten kell átesniük. Ezekkel a változtatásokkal az World Aquatics mind az orosz, mind a fehérorosz sportolók esetében visszaadta a teljes versenyzési jogot.

A szankciók hátterében a négy éve elhúzódó orosz–ukrán háború állt. Ez a lépés része annak a törekvésnek, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is magáévá tett. A NOB hamarosan szintén döntést hoz majd arról, hogy az orosz és a fehérorosz sportolók ott lehessenek a 2028-as nyári olimpiai játékokon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
