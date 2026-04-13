Itt a nem várt fordulat az orosz sportolók ügyében

A Nemzetközi Úszó-szövetség hétfőn jelentette be, hogy az orosz és fehérorosz versenyzők a jövőben saját zászlajuk alatt versenyezhetnek, ha pedig ebből a két országból valaki versenyt nyer, meghallgathatja a saját himnuszát. Ez a döntés egészen biztosan óriási fehördülést vált majd ki az úszás világában.

Az úszás és az úszósport gesztusa az orosz sportolók visszaengedése. A képen az oroszok egykori olimpiai bajnoka, Alexander Popov - Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

A World Aquatics azt is bejelentette, hogy a két országra vonatkozó összes eddigi korlátozást és tiltást feloldja. A szankciókat korábban már az úszósport utánpótlás versenyein feloldották, de a felnőttek között nem, ott erre most került sor. Ugyanakkor a WA hozott néhány különleges szabályt, amit az orosz és fehérorosz sportolóknak be kell tartaniuk. A legfontosabb, hogy a két ország versenyzőinek minden verseny előtt négy egymást követő doppingteszten kell átesniük. Ezekkel a változtatásokkal az World Aquatics mind az orosz, mind a fehérorosz sportolók esetében visszaadta a teljes versenyzési jogot.

A szankciók hátterében a négy éve elhúzódó orosz–ukrán háború állt. Ez a lépés része annak a törekvésnek, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is magáévá tett. A NOB hamarosan szintén döntést hoz majd arról, hogy az orosz és a fehérorosz sportolók ott lehessenek a 2028-as nyári olimpiai játékokon.