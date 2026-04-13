Brüsszel felfüggesztheti a Velencei Biennálé finanszírozását

Az Európai Bizottság eljárást indított, amely a Velencei Biennálé európai uniós finanszírozásának felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethet. Brüsszel azzal indokolja a döntést, hogy Oroszország részvétele a rendezvényen ütközne az ukrajnai invázió után bevezetett szankciókkal.

Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

Ez azután történt, hogy bejelentették, Oroszország részt vehet a világhírű művészeti kiállítás 2026-os évadján. A döntést Brüsszelben azzal indokolták, hogy az orosz jelenlét ütközhet az EU 2022-es ukrajnai inváziója után bevezetett szankcióival.

A kétévente Velencében megrendezett Velencei Biennálé a világ egyik legrangosabb kulturális eseménye. Nemzeti pavilonokon keresztül hozza össze az országokat, és a kortárs művészeti produkció és a nemzetközi kulturális csere egyik fő platformjaként szolgál.

Az intézményt részben olasz hatóságok felügyelik: elnökét és több igazgatósági tagot állami intézmények neveznek ki, míg a művészeti vezetőket az igazgatótanács választja ki szakmai szakértelem, nem pedig politikai jelölés alapján.