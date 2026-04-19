ukránzelenszkijelnök

Veszélyben lehet a fehérorosz elnök, Zelenszkij fenyegeti Lukasenkát

Az ukrán elnök szerint Oroszország ismét megpróbálja belerángatni Fehéroroszországot a háborúba. Zelenszkij a Maduróval történtekre utalva óva intette Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt a hibáktól.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 8:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Úgy véljük, hogy Oroszország ismét megkísérelheti Fehéroroszországot belerángatni a háborújába. Utasítást adtam, hogy a megfelelő csatornákon keresztül figyelmeztessék Fehéroroszország de facto vezetését arra, hogy Ukrajna készen áll országának és függetlenségének védelmére. A venezuelai események jellege és következményei figyelmeztetésként kell szolgáljanak a fehérorosz vezetés számára, hogy ne kövessenek el hibákat – mondta Zelenszkij, aki szerint hírszerzési jelentések szerint az ukrán határ felé vezető útépítés folyik a belarusz határ közelében, valamint tüzérségi állások létesítése is zajlik. 

Az RBC Ukraine állítása szerint több média is arról számolt be a közelmúltban, hogy Oroszország nagy hatótávolságú drónok indítására szolgáló bázisok létrehozását tervezi Fehéroroszországban, ami növelné Ukrajna fenyegetettségét.

 

Zelenszkij Lukasenkának üzent

Ukrajna elnökének szavait sokan úgy értelmezték, hogy Lukasenkára ugyanaz a sors várhat, mint a venezuelai elnökre, Nicolás Maduróra, akit az amerikai különleges szolgálatok elraboltak. 

Dmytro Zhmailo szakértői véleménye szerint a nyilatkozat célja, hogy gyengítse Minszk hajlandóságát az orosz tervek támogatására, és megakadályozza új konfliktusok kialakulását.

Más szavakkal, ez egy egyértelmű üzenet, hogy a 2022-ben történtek nem fognak megismétlődni – senki sem fogja megvárni, amíg ténylegesen átlépik az államhatárt

– hangsúlyozta a szakértő.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.