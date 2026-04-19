– Úgy véljük, hogy Oroszország ismét megkísérelheti Fehéroroszországot belerángatni a háborújába. Utasítást adtam, hogy a megfelelő csatornákon keresztül figyelmeztessék Fehéroroszország de facto vezetését arra, hogy Ukrajna készen áll országának és függetlenségének védelmére. A venezuelai események jellege és következményei figyelmeztetésként kell szolgáljanak a fehérorosz vezetés számára, hogy ne kövessenek el hibákat – mondta Zelenszkij, aki szerint hírszerzési jelentések szerint az ukrán határ felé vezető útépítés folyik a belarusz határ közelében, valamint tüzérségi állások létesítése is zajlik.

Az RBC Ukraine állítása szerint több média is arról számolt be a közelmúltban, hogy Oroszország nagy hatótávolságú drónok indítására szolgáló bázisok létrehozását tervezi Fehéroroszországban, ami növelné Ukrajna fenyegetettségét.

Zelenszkij Lukasenkának üzent

Ukrajna elnökének szavait sokan úgy értelmezték, hogy Lukasenkára ugyanaz a sors várhat, mint a venezuelai elnökre, Nicolás Maduróra, akit az amerikai különleges szolgálatok elraboltak.

Dmytro Zhmailo szakértői véleménye szerint a nyilatkozat célja, hogy gyengítse Minszk hajlandóságát az orosz tervek támogatására, és megakadályozza új konfliktusok kialakulását.

Más szavakkal, ez egy egyértelmű üzenet, hogy a 2022-ben történtek nem fognak megismétlődni – senki sem fogja megvárni, amíg ténylegesen átlépik az államhatárt

– hangsúlyozta a szakértő.