Kisemmizte és becsapta Ukrajnát Zelenszkij + videó

Volodimir Zelenszkij 1978. január 25-én született. Jogi diplomát szerzett, azonban sosem dolgozott jogászként. Színészként és komikusként vált ismertté, majd egy filmszerepnek köszönhetően nagy népszerűségre tett szert.
2015 októberében került bemutatásra A nép szolgája című sorozat, amelyben Zelenszkij egy középiskolai történelemtanárt alakított, aki, mondhatni, véletlenül lett Ukrajna elnöke azután, hogy egyik korrupcióellenes kirohanása népszerűvé vált a közösségi médiában. Zelenszkij ebben a szerepben kigúnyolta az akkori ukrán politikusokat, korrupciójukat és politikai döntéseiket. Az ukránok akkoriban szimpatikusnak látták Zelenszkijt – színészként – az elnök szerepében. A sorozat hatalmas sikert aratott, és a filmben alakított történelemtanár sorsa útitervként szolgált Zelenszkij számára.
2014 februárjában az ukrán elnök, Viktor Janukovics kormánya hónapokig tartó tiltakozások után megbukott, és májusban a milliárdos Petro Porosenko lett Ukrajna elnöke.
2018-ban a Kvartal 95 hivatalosan bejegyezte a Nép szolgája nevű politikai pártot Ukrajnában. Zelenszkij 2018. december 31-én tette közzé, hogy indul az elnöki posztért, megelőzve Porosenko újévi beszédét.
