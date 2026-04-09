Kisemmizte és becsapta Ukrajnát Zelenszkij + videó

2019. március 31-én Zelenszkij az elnökválasztás első fordulójában több mint 30 százalékos szavazati arányt ért el, Porosenko 16 százalékkal a második helyen végzett. A második forduló kezdetéig Zelenszkij nem volt hajlandó a nyilvános vitára, egészen 2019. április 19-ig, amikor is több tízezer ember gyűlt össze Kijev olimpiai stadionjában az elnökjelölti vitára.



Békét és a korrupció felszámolását ígérte Zelenszkij

Zelenszkij kampányának középpontjában Ukrajna tartós békéjének megteremtése állt, ami a donbaszi konfliktus befejezését és Ukrajna NATO-ba való belépését jelentette.

Zelenszkij az ukránok azt ígérte, hogy ő lehet az a vezető, aki ki tudja szorítani a korrupciót az ukrán politikai rendszerből. Végül 2019-ben fölényes győzelmet aratott és Ukrajna elnöke lett.

Nem sokkal azután, hogy letette az elnöki esküt, előre hozott választásokat írt ki Ukrajnában, amelyen pártja, A nép szolgája abszolút többséget szerzett.



A háború kezdete óta folyamatosak az ukrán elnök követelései

2022. február 24-én Vlagyimir Putyin bejelentette a különleges katonai művelet megkezdését. Miközben a világ vezetői egyre szigorúbb szankciókat jelentettek be Oroszország ellen, Zelenszkij külföldi támogatásokat követelt.

Zelenszkij a háború kitörése óta folyamatosan követelésekkel állt elő, sürgette a fegyverszállításokat és a pénzügyi támogatásokat. Ebben pedig a Biden-kormányzat partner volt: dollármilliárdos támogatásokat adott az ukránoknak és az európai uniós vezetők is Ukrajna mellé álltak.