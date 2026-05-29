Magyar Péter ma találkozik Ursula von der Leyennel, Bóka János szerint az uniós forrásoknak ára van

Teljes körű tájékoztatást vár a kormánytól az uniós forrásokról kötött esetleges megállapodásokról a Fidesz–KDNP. Bóka János szerint a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása politikai nyomásgyakorlás eszköze lett, ezért a magyar embereknek joguk van tudni, milyen feltételek mellett válhatnak hozzáférhetővé a források. Magyar Péter pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben, ahol az uniós támogatások ügye is napirendre kerül.

2026. 05. 29. 12:32
Úgy látja, a Tisza Párt a politikai nyomásgyakorlást és az uniós intézmények által kijelölt kereteket elfogadva próbálja az uniós forrásokat elhozni. Hozzátette, hogy ebben segítségére van a bizottság kettős mércéje és politikai elfogultsága: ennek ékes példája a bizottság hallgatása, miközben a Tisza Párt a magyar alkotmányosság alapjait számolja éppen fel. Kijelentette, hogy

az alkotmányos intézmények vezetői elleni példátlan politikai támadás, a demokratikus jogok korlátozása, a személyre szabott jogalkotás, a visszamenőleges alkotmányozás olyan problémák, amelyeknél eddig sokkal kisebb jelentőségű ügyeket is élesen kifogásolt a bizottság.

Végezetül leszögezte, hogy teljes transzparenciát és teljes körű tájékoztatást várnak a Tisza-kormánytól minden megállapodásról, ami az uniós forrásokkal kapcsolatos.

Az uniós forrásoknak is ára van – politikai ár. A magyar embereknek joga van tudni, hogy a Tisza-kormány mekkora árat hajlandó megfizetni az uniós forrásokért

– zárta gondolatait.

Az Indexnek adott interjújában Bóka János arról beszélt, hogy a Tisza egyik legfontosabb kampányígérete az volt, hogy hazahozza az uniós pénzeket, és Brüsszelben ma láthatóan sokkal nagyobb a politikai hajlandóság az együttműködésre az új kormánnyal, mint az Orbán-kormánnyal volt az utolsó években. 

Úgy látja, ugyan a Tisza-kormány gyorsan meg tud majd egyezni Brüsszellel, de súlyos politikai árat fog érte fizetni. 

Bóka János szerint vannak olyan brüsszeli elvárások, amelyeknek valószínűleg egyébként is eleget tenne a Tisza-kormány, ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, ami hivatalosan nem feltétele az uniós pénzeknek. 

És vannak olyan elvárások is, amelyeket valószínűleg az új kormány sem szívesen teljesítene. A kérdés az lesz, hogy mennyi mozgástere marad egy olyan helyzetben, amikor a saját politikai legitimációját részben arra építette fel, hogy gyorsan hazahozza az uniós forrásokat

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
