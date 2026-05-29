Magyar Péter ma találkozik Ursula von der Leyennel, Bóka János szerint az uniós forrásoknak ára van

Bóka János: A Tisza-kormány súlyos politikai árat fog fizetni a megállapodásért Brüsszellel

Az Indexnek adott interjújában Bóka János arról beszélt, hogy a Tisza egyik legfontosabb kampányígérete az volt, hogy hazahozza az uniós pénzeket, és Brüsszelben ma láthatóan sokkal nagyobb a politikai hajlandóság az együttműködésre az új kormánnyal, mint az Orbán-kormánnyal volt az utolsó években.

Úgy látja, ugyan a Tisza-kormány gyorsan meg tud majd egyezni Brüsszellel, de súlyos politikai árat fog érte fizetni.

Bóka János szerint vannak olyan brüsszeli elvárások, amelyeknek valószínűleg egyébként is eleget tenne a Tisza-kormány, ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, ami hivatalosan nem feltétele az uniós pénzeknek.

És vannak olyan elvárások is, amelyeket valószínűleg az új kormány sem szívesen teljesítene. A kérdés az lesz, hogy mennyi mozgástere marad egy olyan helyzetben, amikor a saját politikai legitimációját részben arra építette fel, hogy gyorsan hazahozza az uniós forrásokat

– mutatott rá. A vele készült teljes interjút itt olvashatja el.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)