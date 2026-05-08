Engedetlen FranciaországFranciaországEmmanuel Macron

Macron képével provokál a szélsőbalos képviselő

Feszültséget keltett Franciaországban, hogy Saint-Denis–Pierrefitte új baloldali polgármestere nem hajlandó visszahelyezni hivatalába Emmanuel Macron portréját. Bally Bagayoko szerint a döntés szimbolikus üzenet. A prefektus ugyanakkor arra figyelmeztette az Engedetlen Franciaország párt politikusát, hogy lépése szembemegy a francia köztársasági hagyományokkal.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 20:01
Emmanuel Macron francia elnök Forrás: AFP
A megye prefektusa szerint a polgármester feladata az lenne, hogy a politikai nézetkülönbségeken túl az intézmények körüli összetartozást erősítse, Bally Bagayoko intézkedése azonban szerinte ennek a hagyománynak az elutasítását jelenti.

Julien Charles, Seine-Saint-Denis prefektusa szerdán közölte, hogy hivatalosan is arra kérte az Engedetlen Franciaország (LFI) párthoz tartozó városvezetőt: változtassa meg döntését, és helyezze vissza Emmanuel Macron képét az irodájába. A prefektus ugyanakkor azt is elismerte, hogy a portré eltávolítása nem ütközik törvénybe.

Levelében Julien Charles arra emlékeztetett, hogy bár a köztársasági elnök arcképének kifüggesztése nem kötelező a városházákon, ez mégis régóta a francia köztársasági hagyomány része.

A kedden elküldött levelet az X közösségi oldalon is nyilvánosságra hozták. A mintegy 150 ezer lakosú Saint-Denis–Pierrefitte Párizs után az Ile-de-France régió második legnagyobb önkormányzata. A prefektus úgy fogalmazott: az elnöki portré célja, hogy az állampolgárokat az intézmények körül egyesítse, függetlenül a politikai megosztottságtól. Emiatt arra kérte a polgármestert, hogy vizsgálja felül álláspontját, és tartsa tiszteletben a köztársasági hagyományokat.

Már áprilisban feltűnt újságíróknak, hogy Emmanuel Macron eltávolított portréját fejjel lefelé fordítva helyezték el az új LFI-s polgármester irodájának egyik sarkában.

Bally Bagayoko az LCI televíziónak adott hétfői interjújában kijelentette: az ügy egy „szimbolikus gesztus”, és addig marad így az elnöki portré, amíg a köztársaság nem tesz az egyenlőtlenségek megszüntetéséért.

A nagy visszhangot kiváltó saint-denis-i polgármester, aki Jean-Luc Mélenchon 2027-es elnökválasztási győzelméért kampányol, arról is beszélt, hogy „egy radikális baloldal és egy új államfő” érkezésére vár. 

Franciaországban az elmúlt évek során több klímaaktivista ellen is eljárás indult azért, mert eltávolították Emmanuel Macron portréit. Az érintettek szerint akcióikkal az állam klímaválsággal kapcsolatos „tétlenségére” kívánták felhívni a figyelmet. Egyes aktivistákat lopás miatt pénzbüntetéssel sújtottak, másokat viszont felmentettek, több esetben a véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozva.

Bally Bagayoko szerdán arról beszélt, hogy nem tart az ügy következményeitől. Kijelentette: Emmanuel Macron portréja továbbra is „a fogason marad” mindaddig, amíg az állam nem tesz eleget a köztársasági szerződésből eredő kötelezettségeinek, különösen a térség lakóit tekintve.

A szélsőbaloldali polgármester szerint a prefektus levele indokolatlan, hiszen maga a levél is megerősíti, hogy az önkormányzat eljárása teljes mértékben törvényes, és álláspontjuk mellett továbbra is kitartanak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
