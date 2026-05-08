Macron képével provokál a szélsőbalos képviselő

A megye prefektusa szerint a polgármester feladata az lenne, hogy a politikai nézetkülönbségeken túl az intézmények körüli összetartozást erősítse, Bally Bagayoko intézkedése azonban szerinte ennek a hagyománynak az elutasítását jelenti.

Julien Charles, Seine-Saint-Denis prefektusa szerdán közölte, hogy hivatalosan is arra kérte az Engedetlen Franciaország (LFI) párthoz tartozó városvezetőt: változtassa meg döntését, és helyezze vissza Emmanuel Macron képét az irodájába. A prefektus ugyanakkor azt is elismerte, hogy a portré eltávolítása nem ütközik törvénybe.

Levelében Julien Charles arra emlékeztetett, hogy bár a köztársasági elnök arcképének kifüggesztése nem kötelező a városházákon, ez mégis régóta a francia köztársasági hagyomány része.

A kedden elküldött levelet az X közösségi oldalon is nyilvánosságra hozták. A mintegy 150 ezer lakosú Saint-Denis–Pierrefitte Párizs után az Ile-de-France régió második legnagyobb önkormányzata. A prefektus úgy fogalmazott: az elnöki portré célja, hogy az állampolgárokat az intézmények körül egyesítse, függetlenül a politikai megosztottságtól. Emiatt arra kérte a polgármestert, hogy vizsgálja felül álláspontját, és tartsa tiszteletben a köztársasági hagyományokat.

Már áprilisban feltűnt újságíróknak, hogy Emmanuel Macron eltávolított portréját fejjel lefelé fordítva helyezték el az új LFI-s polgármester irodájának egyik sarkában.

Le maire de Saint-Denis a décidé de décrocher le portrait du président de la République dans son bureau à la mairie. @BallyBagayoko affirme l'avoir mis "dans un coin"

Bally Bagayoko az LCI televíziónak adott hétfői interjújában kijelentette: az ügy egy „szimbolikus gesztus”, és addig marad így az elnöki portré, amíg a köztársaság nem tesz az egyenlőtlenségek megszüntetéséért.

A nagy visszhangot kiváltó saint-denis-i polgármester, aki Jean-Luc Mélenchon 2027-es elnökválasztási győzelméért kampányol, arról is beszélt, hogy „egy radikális baloldal és egy új államfő” érkezésére vár.