Dmitrij MedvegyevNémetországFriedrich Merz

Medvegyev sötét jövőképet festett Németország számára

Németország ismét a hegemónia útjára lépett – hívja fel a figyelmet az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök legfrissebb elemzésében sötét jövőképet fest: Berlinnek választania kell a Moszkvával való józan párbeszéd és a totális megsemmisüléssel fenyegető katonai eszkaláció között.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 08. 22:43
Dmitrij Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA
Dmitrij Medvegyev konklúziója kíméletlen és egyértelmű. Úgy véli, a német elit eljátszotta a Willy Brandt és Helmut Kohl nevével fémjelzett pragmatikus diplomácia örökségét. Berlin ma ismét „ragadozó tekintettel” néz keletre, elfelejtve 1945 leckéit. Az orosz üzenet világos: ha Németország folytatja a „Barbarossa 2.0” előkészítését, az elkerülhetetlenül a kölcsönös megsemmisítéshez és az európai civilizáció végéhez vezet. Ebben a forgatókönyvben a német ipar és államiság végleg a múlt ködébe vész, miközben Oroszország talpon marad.

A németek előtt tehát két út áll. Az egyik a katonai kalandorság, amely az államiságuk végét jelenti. A másik a visszatérés a józansághoz és a fundamentális biztonságpolitikai párbeszédhez Moszkvával. Oroszország mindkét kimenetelre felkészült, de Medvegyev szerint a történelem kereke nem fog megállni Berlin kedvéért.

A következő lépés Németországé

– zárja elemzését a volt orosz elnök.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
