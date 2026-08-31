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Brüsszelben dobnák le a kereskedelmi atombombát, meglepő vendég érkezik az uniós csúcsra

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Narendra Modi indiai miniszterelnök várhatóan Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen a decemberi uniós csúcson. A történelmi jelentőségű látogatás fő célja az „alkuk anyjának” nevezett EU–India szabadkereskedelmi megállapodás hivatalos aláírása. Ez a paktum egy közel kétmilliárdos piacot nyit meg, átformálva a globális gazdasági és geopolitikai erőviszonyokat a növekvő amerikai és kínai bizonytalanság árnyékában.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 31. 5:50
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
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Mind az EU, mind India igyekszik sokszínűsíteni a gazdasági kapcsolatait, és csökkenteni a Kínától, valamint az Egyesült Államoktól való egyoldalú függőséget. A partnerség ráadásul nem merül ki a gazdaságban. Januárban egy átfogó biztonsági és védelmi partnerséget is elindítottak.

Ez magában foglalja a katonai-technológiai együttműködést, a tiszta energiára való átállást és a kritikus fontosságú digitális infrastruktúrák védelmét is.

Nem felhőtlen az öröm az EU-ban az indiai megállapodás kapcsán (Fotó: DANIEL GNAP / NurPhoto)
Nem felhőtlen az öröm az EU-ban az indiai megállapodás kapcsán (Fotó: DANIEL GNAP / NurPhoto)

Uniós tagállamok tiltakoznak az EU–India megállapodás ellen

Bár a megállapodás szövege már készen van, a politikai jóváhagyás folyamata korántsem automatikus. Az uniós tagállamoknak egyenként is támogatniuk kell a szerződést, és bár Németország nagyon jól járnak a paktummal, néhány fővárosban még mindig akadnak aggályok.

Bizonyos európai agrárszektorok és munkavállalói csoportok tartanak az olcsó indiai munkaerő és mezőgazdasági cikkek versenyétől.

Franciaország aggodalma elsősorban strukturális. Párizs úgy látja, hogy a vámok eltörlése aránytalanul nagy előnyt biztosít a német gép- és autóiparnak. Ezzel szemben a francia–indiai kereskedelmi mérleg masszívan hiányos marad, és Franciaország nem látja biztosítottnak a saját pozícióit. Ezenkívül a francia és spanyol mezőgazdasági lobbi tart az indiai feldolgozott élelmiszerek és tengeri herkentyűk (például a garnélarák) vámmentes beáramlásától, ami alááshatja a helyi termelők versenyképességét.

Olaszország diplomatái nyíltan jelezték fenntartásaikat az autóipari vámtarifák csökkentésének ütemezésével kapcsolatban. Róma attól tart, hogy az olcsóbb indiai beszállítók térnyerése hátrányba hozza az olasz alkatrészgyártókat.

Friedrich Merz német kancellár előre iszik a medve bőrére, de a franciák és az olaszok is megfúrhatják Brüsszel terveit Indiával (Fotó: JOHN THYS / AFP)
Friedrich Merz német kancellár előre iszik a medve bőrére, de a franciák és az olaszok is megfúrhatják Brüsszel terveit Indiával (Fotó: JOHN THYS / AFP)

Trump és Erdogan sem boldog

Az Európai Unión kívüli országok közül Törökország fogalmazott meg határozott és nyílt kritikát az egyezménnyel szemben. Ankara elégedetlensége az EU–Törökország Vámunió működésében rejlik. A hatályos szabályok értelmében Törökországnak automatikusan át kell vennie azokat a vámtarifákat, amelyeket az EU harmadik országokkal – jelen esetben Indiával – kialakít. Mivel Törökország közvetlen beleszólást nem kapott a brüsszeli tárgyalásokba, a török vezetés úgy érzi, hogy az indiai textil- és mérnöki termékek vámmentes uniós hozzáférése közvetlenül veszélyezteti Törökország saját európai exportpozícióit és gazdasági érdekeit. 

Bár Washington nem közvetlen részese az egyezménynek, az amerikai pénzügyi vezetés – élén Scott Bessent pénzügyminiszterrel és a Trump-adminisztrációval – nyíltan bírálta a megállapodást. Donald Trump kritikája tisztán geopolitikai természetű: Washington szerint aggályos, hogy az EU szoros gazdasági szövetségre lép egy olyan országgal, amely a mai napig hatalmas mennyiségben vásárol és finomít orosz olajat.

Az amerikai olvasat szerint a megállapodás közvetve segít Indiának tisztára mosni az orosz energiahordozókat, amelyeket aztán feldolgozott termékként ad el Európának, ezzel gyengítve az Oroszország elleni nyugati szankciók hatékonyságát.

Bár Narendra Modi kormánya sikerként könyveli el a kereskedelmi megállapodást, az indiai belső ellenzék – különösen az Indiai Kommunista Párt – a gazdasági érdekek teljes elárulásaként és kapitulációként értékelte a paktumot. Szerintük a hazai autóipar, a gyógyszergyártás és az acélszektor védtelen marad a csúcsminőségű európai importtal szemben, miután Újdelhi beleegyezett a védővámok drasztikus (helyenként 110 százalékról 10-40 százalékra történő) lefaragásába. Attól tartanak, hogy ez tömeges munkahelyvesztéshez vezet a hazai kis- és középvállalkozások körében.

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