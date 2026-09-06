Túlszaladt a futópályán és autókat tarolt le egy repülő, többen megsérültek + videó

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Autókat tarolt le és kigyulladt az Amazon Air Boeing 767-es teherszállító repülőgépe vasárnap délután, miután leszállás közben túlszaladt a Miami Nemzetközi Repülőtér futópályáján. A repülőteret lezárták, a hatóságok több sérültről számoltak be.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 06. 21:29
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
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