Az Európai Bizottság örül a diplomáciai krízisnek

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Kemény választ ígér Oroszország diplomatái kiutasítására

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Az Európai Bizottság támogatásáról biztosította Magyarországot, miután Budapest tíz orosz diplomatát utasított ki hibrid fenyegetésekre hivatkozva, írta az Euronews. Litvánia kiállt Magyarország döntése mellett, ahogy Ukrajna is üdvözölte a diplomáciai lépést.

2026. 09. 08. 15:58
Fotó: BENOIT DOPPAGNE Forrás: BELGA MAG
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Czirják Imre
idezojelekMagyar Péter

Orosz rulett a Bem rakparton

Czirják Imre avatarja

Nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy erre azért volt szükség, hogy Magyarország beilleszkedjen az európai fősodorba.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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