Halálra ítélték a bűnügyi műsorvezetőnőt, aki titokban egy drogkartellt vezetett

A nyomozás alatt egyébként más mocskos ügyek is kiestek a csontvázas szekrényből. Kiderült, hogy a tévésztár a drogbiznisz mellett szabadidejében elraboltatta, megverette és egy kamerával megalázó helyzetben lefilmeztette a saját személyes sofőrjét is. Bár az ügyvédei most a legfelsőbb bíróságon fellebbeztek, az arab világban óriási a felháborodás és a döbbenet, hiszen mindenki az igazság védelmezőjét látta abban a nőben.