A nyomozás alatt egyébként más mocskos ügyek is kiestek a csontvázas szekrényből. Kiderült, hogy a tévésztár a drogbiznisz mellett szabadidejében elraboltatta, megverette és egy kamerával megalázó helyzetben lefilmeztette a saját személyes sofőrjét is. Bár az ügyvédei most a legfelsőbb bíróságon fellebbeztek, az arab világban óriási a felháborodás és a döbbenet, hiszen mindenki az igazság védelmezőjét látta abban a nőben.
Halálra ítélték a bűnügyi műsorvezetőnőt, aki titokban egy drogkartellt vezetett
Egyiptom legnépszerűbb bűnügyi műsorvezetőjét hivatalosan is kötél általi halálra ítélték. Kiderült ugyanis, hogy a nő a kamerák mögött valójában egy nemzetközi drogkartellt vezetett a saját kairói lakásából.
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