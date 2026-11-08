Fából vaskarika a külügyben: tömegek jelentkeznek, ezért meghosszabbítják a jelentkezési határidőt

Rengeteg ideje van a kormánynak

A mai kor diplomáciájában az idő rendkívül fontos, egy-egy vezető napjában akár öt-hat, néha még ennél is több fontos megbeszélésen is részt vesz, szinte elképzelhetetlen az olyan eset, amikor napokat vár egy külügyminiszter országától és a munkától távol, de párját ritkítja az a megoldás is, hogy az egész kormány másfél napot szán egy prágai útra. A kulturális diplomáciában sincs ennyi idő, hiszen az összes ország folyamatosan azon dolgozik, hogy a kirándulók, a befektetők, a politikusok őket válasszák, nem lehet hetekre-hónapokra elhúzni a kiválasztás menetét, mert a többiek óhatatlanul beelőznek.