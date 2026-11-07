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Románia határokat rajzolna: összevonás fenyegeti a kis falvakat

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Nem fogadja el az RMDSZ a romániai kistelepülések kötelező összevonásának tervét, mert az a magyar közösségek önálló önkormányzatait, politikai képviseletét és anyanyelvhasználati jogait is veszélyeztetné. A szövetség pénteken Torockón rendezett tanácskozásán állásfoglalást fogadott el, amelyben leszögezi: népszavazás és a helyi közösségek beleegyezése nélkül nem lehet átrajzolni a közigazgatási határokat.

Sitkei Levente
2026. 11. 07. 16:30
Románia határokat rajzolna: összevonás fenyegeti a kis falvakat
Hazatérő csorda egy erdélyi faluban. Fotó: Havran Zoltán
Erdély
Antalokpataka Erdélyben. Fotó: Havran Zoltán

Az RMDSZ védi a magyarokat

A politikus szerint jelenleg két fontos jogi garancia védi a helyi közösségeket. Egyrészt a közigazgatási határok megváltoztatásához helyi népszavazás szükséges, másrészt az átszervezés nem járhat a kisebbségi jogok csorbulásával. Ez utóbbi akkor is érvényes, ha egy település lakosságának többsége egyébként támogatná az összevonást. Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke példaként egy olyan községet említett, ahol a magyar lakosság aránya jelenleg 30 százalék. 

Ha ezt egy nagyobb, román többségű községgel egyesítenék, a magyarok részaránya akár 12 százalékra csökkenhetne. 

Ez a változás az anyanyelvhasználati jogokat is érinthetné, hiszen a romániai közigazgatási szabályozásban a 20 százalékos kisebbségi arány fontos jogérvényesítési küszöb. Az elsőként ismertetett elképzelés szerint a 2021-es népszámlálás adatai alapján az 1500 lakosnál kisebb községek önállósága szűnhetne meg. Ez országosan 429 közigazgatási egységet érintene, közülük 49 olyat, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 15 százalékot. 

RomániaRMDSZromániai magyarságKomment 1

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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