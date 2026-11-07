Románia határokat rajzolna: összevonás fenyegeti a kis falvakat

Antalokpataka Erdélyben. Fotó: Havran Zoltán

Az RMDSZ védi a magyarokat

A politikus szerint jelenleg két fontos jogi garancia védi a helyi közösségeket. Egyrészt a közigazgatási határok megváltoztatásához helyi népszavazás szükséges, másrészt az átszervezés nem járhat a kisebbségi jogok csorbulásával. Ez utóbbi akkor is érvényes, ha egy település lakosságának többsége egyébként támogatná az összevonást. Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke példaként egy olyan községet említett, ahol a magyar lakosság aránya jelenleg 30 százalék.

Ha ezt egy nagyobb, román többségű községgel egyesítenék, a magyarok részaránya akár 12 százalékra csökkenhetne.

Ez a változás az anyanyelvhasználati jogokat is érinthetné, hiszen a romániai közigazgatási szabályozásban a 20 százalékos kisebbségi arány fontos jogérvényesítési küszöb. Az elsőként ismertetett elképzelés szerint a 2021-es népszámlálás adatai alapján az 1500 lakosnál kisebb községek önállósága szűnhetne meg. Ez országosan 429 közigazgatási egységet érintene, közülük 49 olyat, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 15 százalékot.