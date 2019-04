FRISSÍTVE

Kétszáz fölé emelkedett a Srí Lanka-i terrortámadás halálos áldozatainak száma

Három keresztény templomot és négy szállodát ért robbantásos támadás húsvétvasárnap délelőtt Srí Lankán, olyan helyeken, ahol turisták is nagy számban megfordulnak. Legkevesebb 207 ember meghalt – jelentették különböző helyi források. Rendőrségi források újabb közlése szerint jelenleg a sebesültek száma 450. A halálos áldozatok között legkevesebb 35 külföldi van, közülük eddig egy portugál állampolgárt azonosítottak hivatalosan. A kormány országos kijárási tilalmat rendelt el vasárnap kora estétől hétfő reggelig.

Rendőrségi források újabb közlése szerint a sebesültek száma 450.

Rendőrségi források újabb közlése szerint a sebesültek száma 450.

A holland és a portugál külügyminisztérium megerősítette, hogy egy-egy állampolgáruk is a halálos áldozatok között van.

A Srí Lanka-i külügyminisztérium értesülései szerint három brit, illetve két brit-amerikai kettős állampolgárságú ember vesztette életét a merényletekben.

A People’s Daily című angol nyelvű kínai napilap szerint meghalt két kínai állampolgár is.

Az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint két török állampolgár is az áldozatok között van, akik mérnökként dolgoztak az országban.

Az indiai hatóságok jelentése szerint három indiai állampolgár is a halottak közt van.

A dpa hírügynökség egy Srí Lanka-i országos turistairoda értesüléseire hivatkozva azt jelentette, hogy a halottak közt belga, japán és bangladesi állampolgár is van.

Az EFE spanyol hírügynökség Srí Lanka-i külügyminisztériumi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy akár 27 külföldi állampolgár is életét veszthette a merényletekben.

Hat robbantás szinte egy időben történt, egy hetedik, illetve nyolcadik órákkal később. A védelmi minisztérium megállapította, hogy terrorista támadás történt, és a miniszter közölte, hogy a hatóságok már tudják, kik követték el a robbantásokat. A tetteseket kézre fogják keríteni – tette hozzá.

Hét gyanúsítottat már el is fogtak.

Csak a fővárosban hat terrortámadást követtek el

Hat támadást a fővárosban, Colombóban követtek el:

négy luxusszállodában, a jelentős, Szent Antalról elnevezett katolikus templomban, és egy eddig meg nem határozott épületben.

A két vidéki robbantást a fővárostól 30 kilométerrel északra lévő Negombo város katolikus Szent Sebestyén-templomában, illetve a 250 kilométerrel keletre lévő Batticsaola város evangéliumi keresztény templomában hajtották végre.

A húsvétvasárnapi misére érkező híveket is megtámadták a terroristák

A templomokban általában sok hívő volt a húsvétvasárnapi mise miatt. A sebesültek között sok a súlyos, sőt válságos állapotú – közölték kórházi források.

Az egyik colombói szálloda, ahol robbanás történt, a miniszterelnöki hivatalhoz közel lévő Cinnamon Grand Hotel – közölte a szálló egyik tisztségviselője. A pokolgépet az étteremben helyezték el. A másik három fővárosi szálloda a Shangri-La Colombo, a Kingsbury és egy vendégház Dehivela peremkerületben. Az egyelőre nem világos, hogy a szállodai merényletekben hányan haltak meg összesen, Dehiveléban ketten.

A nyolcadik robbantás a főváros egyik északi peremkerületében, Orugodavatta (más forrás szerint Dematagoda) helységben történt, egy meg nem nevezett épületben, és három rendőr lett az áldozata. Ezt és két korábbi robbantást is öngyilkos merénylő követte el a rendőrség közlése szerint.

Egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett elkövetőként.

A Srí Lanka-i kormány kijárási tilalmat rendelt el

Ranil Vikremeszinghe miniszterelnök összehívta az ország biztonsági tanácsát, és a tanácskozás végeztével a kormány országos kijárási tilalmat rendelt el helyi idő szerint este 18 (közép-európai idő szerint 14.30) órától 12 órányi időtartamra, valamint felfüggesztette a közösségi média működését.

A dpa hírügynökség értesülései szerint a hatóságok megtaláltak egy teherautót, amely vélhetően az egyik öngyilkos merénylőt szállította a helyszínre.

A kormányfő aljas támadásnak nevezte a merényleteket. Maitripala Sziriszena államfő is hangot adott megdöbbenésének.

Az egész világ elítélte a terrortámadást

Külföldről is sorra érkeztek a vezetői részvétnyilvánítások és a robbantásokat elítélő nyilatkozatok, valamint a segítségnyújtásra vonatkozó felajánlások. Mások mellett Ferenc pápa, Donald Trump amerikai elnök, Vlagyimir Putyin orosz államfő, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió számos tagországának vezetői is elítélték a merényleteket. Reuven Rivlin izraeli államfő és az iszlám világ számos vezető képviselője is élesen elítélőleg nyilatkozott. A magyar kormány részéről nyilatkozatot adott ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), leszögezve, hogy „a leghatározottabban elítéli a a keresztény közösséget sújtó, Srí Lanka-i aljas támadásokat”.

A merényletek hatására minden húsvéti szertartást töröltek az országban

– jelentette be a Srí Lanka-i katolikus érsekség.

Az országos rendőrfőkapitány beszámolt arról, hogy tíz nappal ezelőtt egy iszlamista mozgalom, az NTJ öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött fontos templomok és India külképviselete ellen. Az NTJ tavaly vált ismertté buddhista szobrok elleni vandál tetteivel az országban.

1,2 millió katolikus él a 21 milliós szigetországban

A 21 millió lakosú Srí Lanka 70 százaléka buddhista vallású, 12 százalék hindu, 10 százalék muzulmán, és 7 százalék, vagyis mintegy 1,2 millió lakos katolikus. Mintegy kétszáz különböző kis keresztény közösség van még az országban, amelyeket összefog egy ökumenikus szervezet (NCEASL). A katolikusoknak sokak szerint hídszerepük van, mert a többségben lévő szingalézek és a kisebbségben lévő tamilok között is vannak ilyen vallásúak. Bizonyos katolikusokat azonban rossz szemmel néznek többen, mert támogatják, hogy a nemzetközi közösség vizsgálja ki: a Srí Lanka-i hadsereg tagjai milyen háborús bűnöket követtek el a tamilok ellen az 1972 és 2009 közötti polgárháborúban. Az ENSZ szerint a polgárháborúnak 80-100 ezer áldozata volt.

A polgárháború 2009-es vége óta nem volt jelentősebb támadás vagy terrormerénylet, de a különböző vallások hívei között rendszeresen vannak feszültségek és kisebb atrocitások. A keresztények panaszkodnak arra, hogy egyes szélsőséges buddhista szerzetesek az utóbbi években megpróbálták megfélemlíteni őket.

Tavaly 86 olyan esetet számoltak össze, amelyben a keresztényeket hátrányosan megkülönböztették, fenyegették vagy erőszakot követtek el ellenük. Volt tavaly összetűzés a buddhista szingalézek és muzulmánok között is, mert egyes szélsőséges buddhisták azzal vádolják a muszlimokat, hogy az iszlám hitre akarják kényszeríteni a buddhistákat.

II. János Pál pápa 1995-ben, Ferenc pápa pedig 2015-ben tett látogatást Srí Lankán.











