Trump szükségállapotot rendelt el, újabb zavargásoktól tartanak

Donald Trump amerikai elnök január 24-ig tartó szükségállapotot rendelt el Washingtonban hétfőn – közölte a Fehér Ház, miután a hatóságok biztonsági fenyegetésekre hívták fel a figyelmet Joe Biden megválasztott elnök január 20-i beiktatása kapcsán.

Az amerikai sajtó a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) rendvédelmi szervekhez intézett figyelmeztetésére hivatkozva közölte:

A szükségállapotról szóló rendelkezés lehetővé teszi az amerikai belbiztonsági minisztérium és a szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökség (FEMA) számára, hogy szükség szerint összehangolják tevékenységüket a helyi rendvédelmi hatóságokkal.

Daniel Hokanson tábornok a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a Nemzeti Gárda mintegy 15 ezer katonáját vezénylik Washingtonba a helyi rendfenntartók megsegítésére. A belbiztonsági minisztérium pedig közölte, hogy az elnök védelméért felelős Secret Service szerdától fokozott készültségben lesz.

Washington polgármestere, Muriel Bowser hétfőn elmondta, attól tart, hogy újabb erőszakos személyek érkezhetnek a városba a beiktatás előtt, és arra szólítja fel a lakosokat, hogy kerüljék el a fővárost a következő napokban.

– magyarázta Bowser.

1/ Please do not come to Washington, DC for the 59th Presidential Inauguration on January 20th. Instead, participate virtually. pic.twitter.com/p0iRU3Et0i

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 11, 2021