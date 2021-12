Egyetlen moziban látható Magyarországon a Rocky 4. rendezői változata

A filmbemutató 36. évfordulója alkalmából a Rocky 4.-et rendezőként, forgatókönyvíróként és főszereplőként is jegyző Stallone idén teljesen újravágta a filmet.

A rendezői változat közel negyvenpercnyi új, eddig sosem látott jelenettel, köztük az Apollo és Drago közti végzetes küzdelem hosszabb, fájdalmasabb képsoraival bővült. Az új jelenetek mellett számos részlet – többek között Pauli robotja – ki lett vágva a filmből, így végül a 94 perces rendezői változat csak néhány perccel hosszabb az eredetinél.

A film képi világát az MGM stúdió teljeskörűen felújította, és a hangot is újrakeverték, így született meg a világszerte limitált időre mozikba kerülő Rocky vs Drago – The Ultimate Director’s Cut.

Borítókép: Jelenet a filmből (Cinema MOM)