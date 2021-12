Karácsonyi videóklippel és A diótörő közvetítésével várja az ünnepeket az Opera

Adolphe Adam francia zeneszerző 1847-ben írt karácsonyi dala számos feldolgozásban ismert. A Magyar Állami Operaház most az ünnep és legnépszerűbb közösségi oldala százezer követőjének elérése alkalmából tette közzé az interneten saját változatát, amit Kovács Zoltán, a Djabe korábbi billentyűse hangszerelt, magyar szövegét pedig Ókovács Szilveszter készítette az alkalomra. Az Eiffel Műhelyház Fricsay stúdiójában rögzített felvételen az Opera tizenhét kamaraművésze – Balga Gabriella, Boncsér Gergely, Fekete Attila, Gál Erika, Haja Zsolt, Kolonits Klára, Komlósi Ildikó, Kovácsházi István, László Boldizsár, Létay-Kiss Gabriella, Palerdi András, Pasztircsák Polina, Rálik Szilvia, Sáfár Orsolya, Sümegi Eszter, Szvétek László és Váradi Zita – valamint Abebe-Ayeye Rafael az Opera Gyermekkar, Pásztor Lili Boróka pedig a Magyar Nemzeti Balettintézet képviseletében énekel szólót. A felvételen – csakúgy, mint a videóklipben – a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara működött közre Kocsár Balázs fő-zeneigazgató vezényletével, és képviseltették magukat a Magyar Nemzeti Balett művészei és az Opera Adminisztráció munkatársai is. A zenés kisfilmet, ami az Eiffel Műhelyház mellett a felújítás alatt álló Operaházba is betekintést enged, Czeglédi Zsombor rendezte.

A videóklip megjelentetésével párhuzamosan az Opera játékra is invitálja arra fogékony közönségét. Azok, akik az Opera honlapján közzétett zenei anyag és kotta felhasználásával maguk is feléneklik Adolphe Adam karácsonyi dalának új változatát, és annak hang- vagy videófelvételét a közreműködők megjelölésével 2022. január 3-ig elküldik a [email protected] e-mail-címre, esélyt kapnak arra, hogy részt vegyenek egy előadás nyilvános főpróbáján a márciusban megnyíló Operaházban. A legjobb produkciókat az Opera vezetése választja ki. Eredményhirdetés: 2022. január 6-án az Opera Facebook-oldalán. A játékosokat kérik, hogy a tárgyban tüntessék fel az „opera karácsonyi dal” jeligét.

Az Opera további karácsonyi ajándéka, hogy a tavalyi közvetítés nagy sikere nyomán 2021. december 24. 16 óra és 2021. december 26. éjfél között ismét elérhetővé teszi A diótörő balettprodukció 2016-ban az Operaházban rögzített felvételét.

Az egerek és a játék katonák harca A diótörőben Fotó: Nagy Attila

Wayne Eagling és Solymosi Tamás Csajkovszkij zenéjére készített koreográfiájában a főszerepeket Leblanc Gergely (Unokaöcs/Diótörő/Herceg), Sarkissova Karina (Mária hercegnő), Komarov Alekszandr (Drosselmeier) és Radziush Mikalai (Egérkirály) láthatók. A Vavrinecz Beáta díszleteivel és Rományi Nóra jelmezeivel készült produkcióban közreműködnek a Magyar Nemzeti Balett művészei, a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei, valamint a Magyar Állami Operaház Zenekara és Gyermekkara (karvezető Hajzer Nikolett), vezényel Déri András.

Borítókép: Karácsonyi klipfelvétel (Fotó: Berecz Valter)