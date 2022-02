Ingyenes tárlatvezetés családoknak a Postamúzeumban

A Postamúzeum (székhelye: Budapest VI., Benczúr u. 27.) 1931 óta a postások művelődését szolgáló épület. A második emeleten berendezett állandó kiállítás koncepciója annak bemutatása, hogy miben, milyen területen tekinthető elsőnek a Magyar Királyi Posta, milyen technikai újításokat, szolgáltatásokat vezetett be elsőként vagy elsők között, akár a világon, akár Európában. Elsők között teremtette meg a lehetőségét a nők munkába állásának, önálló egzisztenciateremtésének; a világon elsőként állította szolgálatba a benzinüzemű motorral hajtott gépjárműveket; 1869. október 1-jén az osztrák postával egy időben vezette be a levelezőlapot, mint új küldeménytípust; magyar postatisztek munkavégzést tökéletesítő találmányait más európai posták is alkalmazták; a postamérnökök kiemelkedő munkájukkal a távíró-, távbeszélő- és rádióberendezéseket tökéletesítették; az 1933-ban megépített Lakihegyi rádióállomás szivarantennája akkor a világ legmagasabb műszaki építményének számított.

Kézi kapcsolású telefonközpontok, csőposta-berendezés, Morse-féle távíró- és telexgépek, szünetjeladó működés közben nemcsak megfigyelhető, hanem ki is próbálható, mint ahogy levélkötegek készítése és az értékküldemények továbbítását szolgáló zsák speciális lakattal történő lezárása is. A kiállítás több módon is lehetőséget ad ismeretszerzésre, tevékenységek kipróbálására, az idősebb korosztálynak nosztalgiázásra, a gyermekeknek telefonon keresztül történő mesehallgatásra.

