Kiosztották a Pápai Nemzetközi Történelmi Film Fesztivál díjait

Az első fesztivált még online tartották, de idén már lehetőség volt a magyar alkotók, szakemberek meghívására. A Színház és Film Intézet hallgatóit és tanárait is vendégül látták, és a program része lett az helyi oktatás, a délután látott filmeket másnap megbeszélték oktatóikkal a hallgatók. A fesztivált a Nemzeti Filmintézet, az Emmi és az MMA támogatta. A szervezők egyik fő célja, hogy a filmek alkotóit – rendezőket, színészeket, producereket – a világ minden részéből meghívják, amelyre idén is volt lehetőség, ám a pandémia miatt csak kevesen tudtak ezzel élni. A Legjobb film díját spanyol alkotás, a The Island of Lies nyerte Paula Cons rendezésében. A fődíj pedig a Magdolna című magyar filmhez került, Buvári Tamás és csapata vette át. De díjat kapott a világhírű orosz rendező, Gleb Panfilov, a fiatal namíbiai rendezőnő, Desiree Kahikopo a White Line című alkotásért, úgyszintén Králl Kevin, Elekes Gergő, Gallai József és mások. A fesztivál megmozgatta Pápa városát, a diákok és az érdeklődők nagy számban kísérték végig a programot. A díjátadón videón vonták be az alkotókat Namíbiától Kanadáig. A következő fesztiválra jövő év áprilisában kerül sor, akkor már remélhetőleg 50-60 külföldi alkotó részvételével. Az idei fesztiválra – amelynek Pozsgai Zsolt Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész volt a művészeti vezetője – 186 alkotást neveztek be minden műfajban.