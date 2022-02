Nagy az érdeklődés az ElkXrtuk után a nemzetközi filmpiacon is

A világjárvány miatt 2022-ben a European Film Market az online térbe költözött, ahol a filmvilág valamennyi jelentős gyártója és forgalmazója képviselteti magát február 10–17. között. Ma megnyílt a Megafilm virtuális standja is, itt a 25 éves gyártócég teljes portfóliója látható, kiemelt fókuszban az El a kezekkel a Papámtól!, a Nyitva és az ElkXrtuk című mozifilmekkel.

A Megafilm készítette az elmúlt év legnagyobb port kavaró és legnézettebb politikai krimijét, az ElkXrtuk című filmet, amelyet a hazai premier után Brüsszelben, Los Angelesben és Erdélyben is nagy sikerrel mutattak be. A nemzetközi vetítéseknek azonban itt még nincs vége, az európai filmpiacon is nagy az érdeklődés a 2006-os magyarországi eseményeket feldolgozó film után. A European Film Market virtuális piacterén most a nemzetközi forgalmazókkal tárgyal Helmeczy Dorottya producer.

Pálmai Anna, Csobot Adél és Bokor Barna az El a kezekkel a Papámról! című filmben. Fotó: Megafilm

– Az ElkXrtuk előkészületeit mindvégig meghatározta a járványhelyzet: amikor a nemzetközi alkotókkal tárgyaltunk, Európában tombolt a járvány, amikor el tudtunk kezdeni forgatni, minden egyes gyártási pillanatot befolyásolt a harmadik hullám, amikor pedig a mozikba kerültünk, akkor kapott erőre az őszi pandémia. Most személyesen képviselnénk a filmet a nemzetközi piacokon és megint egy Zoom-megbeszélésen találjuk magunkat. Mindennek ellenére az egész film nagyon szerencsés csillagzat alatt áll az első perctől fogva, így az újabb online jelenlétet pozitív jelnek érezem.

– mondta Helmeczy Dorottya producer.

Helmeczy Dorottya producer. Fotó: Megafilm/Dombóvári Tamás

Dudás Viktor, a Megafilm értékesítési tanácsadója szerint, az ElkXrtuk című politikai krimi izgalmas színfoltja az idei marketnek.

– Ahogy a régi hollywoodi mondás tartja: »A film akkor van kész, amikor eljut a nézőkhöz.« Mi most is azon dolgozunk, hogy minél több nézőhöz eljuttassuk. A marketen, a nagy vásártérben mindenki ránk találhat majd. Előzetesen van jó néhány egyeztetett tárgyalásunk, de a vásár alatt folyamatosan alakulnak új kapcsolatok

– magyarázta a szakember. Kiemelte:

Az ElkXrtukat nagyon jól fogadják. A külföldi vásárlók számára egyáltalán nem lényegesek azok a politikai felhangok, amelyek Magyarországon kísérték a filmet. Ez egy jól sikerült politikai krimi, amelyben nagyon erős a szerelemi szál. A legtöbb érdeklődőt is ez fogja becsábítani és ennek mentén döntenek a vásárlásról.

Borítókép: Jelenet az ElkXrtuk című politikai krimiből (Fotó: Megafilm)