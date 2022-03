Versmondó flashmob, verspad és különleges programok Kiskőrösön

A magyar Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy a 2022/23-as esztendőt Petőfi-emlékévvé nyilvánítja, az egyik legnagyobb, legismertebb és máig az egyik legnépszerűbb költőnk születésének 200. évfordulója alkalmából. Az előttünk lévő két évben számos művész és kulturális intézmény fogja újrahangolni Petőfi alakját, életművét és egyes műveit. Olvasóivá válunk újra, s ha elmerülünk ezekben a közel kétszáz éves szövegekben, nem a régiséget, hanem a frissességet fogjuk felfedezni. Az életet és azokat a gondolatokat, amelyekből mi is feltöltődhetünk, és jobban megértjük belőlük azt, mit jelent magyarnak lenni

– emelte ki a nyitóünnepségen Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.

1823. január 1-jén Kiskőrösön született Petőfi Sándor. A szülőváros 1861 óta folyamatosan és tudatosan őrzi a költő emlékét, és arra törekszik, hogy minél változatosabb formában és tartalommal építse Petőfi Sándor kultuszát. A költő szülőháza, Magyarország első irodalmi emlékháza 1880 óta látogatható.

A 2021. május 20-án történelmi emlékhellyé nyilvánított épületet a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan felújítják, emellett egy új, Petőfi költészetét bemutató állandó kiállítás kialakítását is tervezik.

A rekonstrukció kiemelt fontosságú, hiszen az emlékévben nagyszámú rendezvénynek fog otthont adni a ház, az udvar, illetve a szülőház előtti főtér. Jelenleg emlékmúzeum, galéria, két látványtár, műfordítói szoborpark és egy nemzetiségi tájház tartozik az intézményhez, ami lehetővé teszi, hogy sokrétű, tartalmában és formájában is gazdag emlékőrzés folyjon a költő szülővárosában. A ​​János Vitéz Látogatóközpont pedig virtuális kaland formájában ismerteti meg a gyerekekkel a költő egyik legismertebb művét.

Versmondó flashmob Kiskőrösön Fotó: Erdei Mihály

A város lakóinak Petőfihez való erős kötődését jól mutatja a március 15-i eseményekhez kapcsolódó nyitóünnepség egyik emlékezetes pillanata, amikor kisiskolás diákoktól a nyugdíjasokig több százan szavalták el közösen Petőfi Sándor Nemzeti dal című művét.

A Petőfi 200 emlékév nyitányán mutatták be Kiskőrös bicentenáriumi arculatát is.

A logó Petőfi szülőházát helyezi középpontba, melynek ikonikus sziluettje megragadja a nézőt az arculatban megjelenő rajzos átiratban is. A magyar zászló színei pedig a kiskőrösi kulturális hagyaték közös nemzeti értékét hangsúlyozzák.

Fotó: Erdei Mihály



A városban több olyan állandó köztéri installáció valósul meg, amelyek nemcsak a helyieknek, hanem a városba látogatóknak is izgalmas élményt nyújtanak. A versautomatában idegen nyelven is meghallgathatunk Petőfi-verseket, kényelmesen pihenhetünk majd a város több pontján elhelyezett könyv alakú, idézetekkel ellátott verspadokon, míg az aláírások fala bemutatja, hogy a szülőház 1880-as megnyitása óta mely hírességek tették benne tiszteletüket. Időszaki tárlat látogatható a világon is egyedülállónak számító, félezernél is több Petőfi tematikájú, kortárs alkotást magában foglaló képzőművészeti gyűjteményből. A Petőfi Sándor Művelődési Központ aulájában pedig az 1848. március 15-i események kapcsán híressé vált, egykori Landerer és Heckenast nyomdagép típusazonos mását helyezték el, melyen bárki kipróbálhatja a korabeli nyomtatást. A gasztronómiai különlegességek közül az emlékév nyitányára készült el a Pilvax kávélikőr, Petőfi kedvenc italának korabeli receptúrán alapuló újragondolása.



A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan már 2022-ben közel félszáz program valósul meg Kiskőrösön. A Petőfi életéhez kapcsolódó ünnepségek mellett rendhagyó irodalmi estekkel, irodalmi és várostörténeti sétákkal is várják az érdeklődőket. Megújulnak a Petőfi alakjához kapcsolódó, a kiskőrösi evangélikus köztemetőben megtalálható sírok, ahol szervezetten is leróhatjuk kegyeletünket Petőfi dajkája és bábája, valamint a helyi Petőfi-kultusz ápolóinak sírjánál. Konferencia keretében emlékeznek Kerényi Ferenc Petőfi-kutatóra és munkásságára, a magyar kultúra és a költészet napja alkalmából tematikus irodalomtörténeti előadásokon, egész napos versmaratonon vehetnek részt azok, akik tartalmasan kívánják eltölteni ezeket az ünnepeket. Országos viszonylatban is egyedülálló a kulturális Petőfi-szilveszter, melyhez idén kiállításmegnyitó is kapcsolódik. „Az idő igaz, s eldönti, ami nem az” című országos képzőművészeti pályázatra érkezett alkotásokból nyílik válogatástárlat.

Verspad Fotó: Erdei Mihály

Összehangolt és különleges formában Kiskőrös egész központja már most érezteti városunk Petőfihez fűződő erős kötődését. Az emlékévre rendezvényekkel, programokkal, fejlesztésekkel olyan kínálatot állíthatunk össze, ami túlmutat városunk határain, országos, illetve Kárpát-medencei szintűvé szélesedik. Ahhoz, hogy két éven keresztül színes és gazdag kínálattal várjuk a hozzánk érkezőket, hónapokkal ezelőtt megkezdődött a tervezés, a fejlesztés, a Petőfihez kapcsolódó épületek, emlékek felújítása. Mertünk nagyot álmodni, ezért megterveztettük a Petőfi-látogatóközpontot, amelynek megépítéséhez nagy erőkkel keressük a forrásokat. Célunk és vágyunk, hogy Kiskőrös ismét az országos események középpontjába kerüljön, a jelenleginél is több vendég érkezzen településünkre, akik kulturális, turisztikai és gasztronómiai élményekben gazdagodva messzire viszik jó hírünket, a kiskőrösiek vendégszeretetét

– emelte ki a nyitóünnepségen Domonyi László, Kiskőrös polgármestere.

Borítókép: Fekete Péter államtitkár a megnyitón (Fotó: Erdei Mihály)